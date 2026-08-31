Perú derrota a Honduras en el Mundial de Comidas y revelan al nuevo platillo contrincante del ceviche para los cuartos de final
Con casi tres millones de votos y pese a una campaña en contra del concurso, Perú clasificó a los cuartos de final del Mundial de Comidas con su extraordinario ceviche.
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Este lunes 31 de agosto, Ibai Llanos, el creador del Mundial de comidas, reveló qué países lograron clasificar a los cuartos de final de este concurso que se realiza por TikTok, Youtube e Instagram. Después de dejar que los usuarios voten por su platillo favorito, el influencer anunció que Perú derrotó a Honduras en la primera etapa de la competencia, con casi 3000000 millones de votos.
“Espectacular participación de Honduras, pero los peruanos avanzan de ronda. Quieren el bicampeonato con casi tres millones de votos”, dijo sorprendido Ibai Llanos, quien prometió que dará un mejor premio en el Mundial de comidas, luego de ser criticado por regalar una sartén dorada en el Mundial de desayunos.
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¿Qué países clasifican a los cuartos de final del Mundial de Comidas?
Dieciséis países fueron incluidos en el Mundial de Comidas de Ibai Llanos. Después de que millones de personas tuvieran la opción de apoyar a su platillo, el influencer español reveló quiénes ganaron los enfrentamientos en los octavos de final.
- Argentina venció a España
- Uruguay derrotó a Paraguay
- Perú venció a Honduras
- Guatemala derrotó a México
- Colombia venció a República Dominicana
- Venezuela derrotó a El Salvador
- Bolivia venció a Chile
- Ecuador derrotó a Cuba
¿Quiénes se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial de Comidas?
Este lunes 31 de agosto, Ibai reveló que los platillos de Argentina, Uruguay, Perú, Guatemala, Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador clasificaron a los cuartos de final del Mundial de Comidas y reveló las respectivas llaves.
- Colombia vs Venezuela
- Perú vs Guatemala
- Argentina vs Uruguay
- Bolivia vs Ecuador