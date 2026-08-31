Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina tras más de 20 años: "Fue una decisión que dolió y duele en el alma"

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Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol al anunciar oficialmente su retiro de la selección argentina. El astro comunicó la decisión mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. Tras dos décadas de haber defendido a su país, el futbolista de 39 años quedará enfocado netamente en su actual club Inter Miami.

La ‘Pulga’ mencionó que meditó mucho para tomar esta decisión, luego de haber perdido la final del Mundial 2026 ante España. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, expresó en su comunicado.

Carta de Lionel Messi anunciando su retiro. Foto: Lionel Messi

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina tras más de 20 años

De acuerdo con el mensaje publicado por el propio jugador, Lionel Messi había escrito su despedida el 21 de julio, pocos días después de la final del Mundial 2026. Posteriormente, tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, aseguró que quedó todavía más convencido de su decisión. De esta manera, el capitán argentino pone punto final a una historia que comenzó hace más de dos décadas y que terminó convirtiéndolo en una de las máximas figuras de la historia de la Albiceleste.

La decisión del astro argentino marca el cierre de una trayectoria de dos décadas con su selección, etapa en la que la ‘Pulga’ atravesó derrotas, críticas y momentos de enorme presión antes de alcanzar los principales títulos de su carrera internacional. Con Argentina, el consiguió títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y otros logros que transformaron su historia con el combinado nacional.

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