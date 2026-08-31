Destapan el fuerte motivo detrás de la sorpresiva salida de Briela Cirilo de Corazón Serrano: "Se va a ..."

Uno de los más grandes sueños de Briela Cirilo es cantar para Disney. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Uno de los más grandes sueños de Briela Cirilo es cantar para Disney. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

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La sorpresiva despedida de Briela Cirilo de Corazón Serrano continúa generando reacciones entre los seguidores de la agrupación. Tras permanecer tres años como una de las voces del reconocido grupo de cumbia sanjuanera, la cantante confirmó su salida durante una de sus últimas presentaciones, realizada el pasado fin de semana en Trujillo. El anuncio tomó por sorpresa al público, que no esperaba verla cerrar esta etapa de su carrera.

Sin embargo, todo apunta a que la decisión no habría sido tan repentina como muchos imaginaron. Apenas unas horas después de la emotiva despedida, un creador de contenido reveló detalles que explicarían el alejamiento de la intérprete de ‘Vida entera’. De acuerdo con la información difundida en TikTok, dentro de la agrupación ya se conocía desde el 20 de marzo que la artista dejaría el grupo.

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¿Por qué Briela Cirilo se va de Corazón Serrano?

La salida de Briela Cirilo de Corazón Serrano tendría detrás una razón vinculada a uno de sus mayores sueños profesionales. Según el video difundido en redes sociales, la cantante habría decidido no renovar su vínculo con la agrupación de cumbia para buscar una oportunidad que le permitiría acercarse a una meta que persigue desde hace tiempo: cantar para Disney.

Esta versión también apuntaría a que la decisión no fue tomada de manera repentina. De acuerdo con el creador de contenido, la artista habría comunicado su determinación dentro de la agrupación hacia finales de marzo.

Como respaldo de su versión, mostró un chat que habría recibido en aquel entonces, en el que se adelantaba el próximo paso de la intérprete. “Ella dijo que no continuaba. Cuando termina su contrato se va a Barcelona. Se va a estudiar”, se lee en el mensaje compartido en redes sociales.

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Briela Cirilo anuncia su salida de Corazón Serrano

Briela Cirilo confirmó públicamente su salida de Corazón Serrano durante su último concierto, en una despedida marcada por la emoción y el agradecimiento hacia quienes la acompañaron durante los tres años que formó parte de la agrupación. Frente al público, la cantante recordó los momentos que vivió junto a sus compañeras y destacó la oportunidad de haber podido presentarse en importantes escenarios junto a reconocidos músicos.

“Gracias a la familia Guerrero Neira por haberme dado la oportunidad y también por haberme permitido cumplir un sueño, que ha sido estar en grandes escenarios con personas que jamás voy a olvidar”, expresó la intérprete, visiblemente emocionada.

Asimismo, resaltó el vínculo que construyó con sus amigas y dedicó palabras de reconocimiento a los músicos y al equipo técnico que hacen posible cada presentación de la agrupación.