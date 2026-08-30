Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto las acciones y pronunciamientos tras asesinato de cuatro personas y secuestro

"Esto se ha coordinado desde adentro del penal. Se tiene identificada a una persona, alias 'John Pulpo'. Aparentemente, ese sería el caso. Por eso es fundamental tener control perimétrico los penales. Por otro lado, hay que requisar, que es lo que se está haciendo. Vamos a coordinar las acciones. Se están estableciendo cercos donde están los cómplices de estas personas. (…) Estamos tomando el control del perímetro de los penales", apuntó el ministro.