Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto las acciones y pronunciamientos tras asesinato de cuatro personas y secuestro
Tras reunirse la presidenta y los ministros, se espera que nuevas acciones sean reportadas en los próximos minutos para La Libertad.
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A 18 horas de reportarse un nuevo ataque en Trujillo, donde asesinaron a cuatro ciudadanos y secuestraron a un empresario minero, Keiko Fujimori y los ministros se reunieron. Se espera que en el transcurso de las próximas horas se presenten nuevas acciones a propósito del atentado.
Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto con nuevas acciones
Rafael Belaúnde señala que banda 'Los Pulpos' estaría detrás de atentado
"Esto se ha coordinado desde adentro del penal. Se tiene identificada a una persona, alias 'John Pulpo'. Aparentemente, ese sería el caso. Por eso es fundamental tener control perimétrico los penales. Por otro lado, hay que requisar, que es lo que se está haciendo. Vamos a coordinar las acciones. Se están estableciendo cercos donde están los cómplices de estas personas. (…) Estamos tomando el control del perímetro de los penales", apuntó el ministro.
Rafael Belaúnde se pronuncia sobre permanencia de Óscar Arriola como jefe de la PNP
"El marco legal blinda al comandante general de la PNP por un periodo de dos años. (…) Es un tema del sector Interior del que no me voy a pronunciar. Hay que entender que se ha heredado una situación de podredumbre de años de indolencia y de inacción. Se ha contemplado reducir el plazo mandatorio de dos años (del jefe de la Policía) a un año", indicó en entrevista en Cuarto Poder.
Luis Galarreta anuncia que ministro Belaúnde viajará a Trujillo
En declaraciones tras su reunión con la mandataria, el Premier Luis Galarreta señaló que Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, viajará a la ciudad de Trujillo para coordinar nuevas acciones con el Ejército.
Keiko Fujimori se reunió con ministros
La presidenta Keiko Fujimori convocó a reunión junto a los ministros César Astudillo (Interior), Rafael Belaúnde (Defensa) y el primer ministro, Luis Galarreta. Reunión se dio tras viaje a Puno de la mandataria y 18 horas después de ocurrido el atentado en el norte del país.