HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas
Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     
Política

Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, envió un oficio al titular del Congreso, Miguel Torres para comunicarle que el trámite no avanzará hasta que el Ejecutivo subsane el requisito.

El trámite recién iniciará cuando el Ejecutivo subsane la observación.
El trámite recién iniciará cuando el Ejecutivo subsane la observación. | Composición LR | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Cámara de Diputados detectó que el Poder Ejecutivo no acompañó el acta de la sesión del Consejo de Ministros que aprueba el carácter de "muy Urgente" del pedido de delegación de facultades legislativas que se realizó este viernes 28. El presidente de la Cámara Baja, Óscar Reto, comunicó la observación al presidente del Congreso, Miguel Torres, mediante un oficio.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Agradeceré se sirva comunicar dicha observación al Poder Ejecutivo a fin de que proceda a regularizar la presentación, cumpliendo con regularizar el requisito formal señalado, a efectos de que, una vez subsanada dicha observación, se pueda iniciar el cómputo de los plazos previstos reglamentariamente”, se lee en el documento enviado.

TE RECOMENDAMOS

INACCIÓN DEL GOBIERNO DE KEIKO COBRA VÍCTIMAS EN TRUJILLO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Oficio enviado al presidente del Congreso, Miguel Torres.

Oficio enviado al presidente del Congreso, Miguel Torres.

PUEDES VER: Ahora Nación exige la renuncia de Arriola: "Las facultades legislativas no reemplazan decisiones del Ejecutivo"

lr.pe

Cabe resaltar que el pedido de facultades ya fue derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento, pero el trámite recién iniciará cuando el Ejecutivo subsane la observación.

El pedido de delegación de facultades fue presentado el último 28 de agosto por el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, y contempla 66 solicitudes para legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, simplificación administrativa, promoción del empleo y desarrollo productivo. El premier Luis Galarreta había señalado que cada ministro sustentaría sus propuestas ante el Parlamento.

Pedido también busca eliminar el Colegio de Artistas, pese a que Fuerza Popular votó a favor

Uno de los puntos que menciona en las facultades legislativas es la derogación de la Ley N. 32645, que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). La norma había sido aprobada en el Congreso anterior con el respaldo de buena parte de la bancada de Fuerza Popular, agrupación que hoy conduce el propio gobierno de Keiko Fujimori.

La propuesta del Ejecutivo plantea la derogación como parte de una labor de simplificación burocrática y contempla, además, disposiciones para cerrar la Comisión Organizadora creada para poner en marcha ese colegio profesional. El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, ya había adelantado que la norma tenía "los días contados" y que existía consenso entre los legisladores para derogarla.

La ley enfrentó cuestionamientos desde su aprobación por exigir un título universitario o técnico para la colegiatura, requisito que dejaba fuera a artistas autodidactas o sin estudios concluidos. Entre los congresistas fujimoristas que en su momento votaron a favor de su creación figuran Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Patricia Juárez, entre otros.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gobierno pide facultades para cambiar reglas laborales: ¿qué podría pasar con vacaciones, gratificaciones y CTS?

Gobierno pide facultades para cambiar reglas laborales: ¿qué podría pasar con vacaciones, gratificaciones y CTS?

LEER MÁS
Gobierno quiere cambiar el Impuesto a la Renta de las empresas: ¿quiénes podrían terminar pagando más?

Gobierno quiere cambiar el Impuesto a la Renta de las empresas: ¿quiénes podrían terminar pagando más?

LEER MÁS
Presupuesto 2027: Gobierno propone S/266.506 millones, pero reduce recursos para salud, seguridad y saneamiento

Presupuesto 2027: Gobierno propone S/266.506 millones, pero reduce recursos para salud, seguridad y saneamiento

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

LEER MÁS
Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto las acciones y pronunciamientos tras asesinato de cuatro personas y secuestro

Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto las acciones y pronunciamientos tras asesinato de cuatro personas y secuestro

LEER MÁS
Transmisiones de Keiko Fujimori pierden 70 % de likes en menos de un mes

Transmisiones de Keiko Fujimori pierden 70 % de likes en menos de un mes

LEER MÁS
Perú presenta la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea para dirigir la Organización Internacional del Trabajo

Perú presenta la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea para dirigir la Organización Internacional del Trabajo

LEER MÁS
Diputado de Fuerza Popular acumula nueve sentencias firmes y suma nueva condena por difamación agravada

Diputado de Fuerza Popular acumula nueve sentencias firmes y suma nueva condena por difamación agravada

LEER MÁS
Trenes de Lima-Chosica podrían terminar en Puno y Tacna: MML en conversaciones por material de Caltrain

Trenes de Lima-Chosica podrían terminar en Puno y Tacna: MML en conversaciones por material de Caltrain

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025