Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

El trámite recién iniciará cuando el Ejecutivo subsane la observación. | Composición LR | Foto: composición LR

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La Cámara de Diputados detectó que el Poder Ejecutivo no acompañó el acta de la sesión del Consejo de Ministros que aprueba el carácter de "muy Urgente" del pedido de delegación de facultades legislativas que se realizó este viernes 28. El presidente de la Cámara Baja, Óscar Reto, comunicó la observación al presidente del Congreso, Miguel Torres, mediante un oficio.

“Agradeceré se sirva comunicar dicha observación al Poder Ejecutivo a fin de que proceda a regularizar la presentación, cumpliendo con regularizar el requisito formal señalado, a efectos de que, una vez subsanada dicha observación, se pueda iniciar el cómputo de los plazos previstos reglamentariamente”, se lee en el documento enviado.

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Oficio enviado al presidente del Congreso, Miguel Torres.

Cabe resaltar que el pedido de facultades ya fue derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento, pero el trámite recién iniciará cuando el Ejecutivo subsane la observación.

El pedido de delegación de facultades fue presentado el último 28 de agosto por el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, y contempla 66 solicitudes para legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, simplificación administrativa, promoción del empleo y desarrollo productivo. El premier Luis Galarreta había señalado que cada ministro sustentaría sus propuestas ante el Parlamento.

Pedido también busca eliminar el Colegio de Artistas, pese a que Fuerza Popular votó a favor

Uno de los puntos que menciona en las facultades legislativas es la derogación de la Ley N. 32645, que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). La norma había sido aprobada en el Congreso anterior con el respaldo de buena parte de la bancada de Fuerza Popular, agrupación que hoy conduce el propio gobierno de Keiko Fujimori.

La propuesta del Ejecutivo plantea la derogación como parte de una labor de simplificación burocrática y contempla, además, disposiciones para cerrar la Comisión Organizadora creada para poner en marcha ese colegio profesional. El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, ya había adelantado que la norma tenía "los días contados" y que existía consenso entre los legisladores para derogarla.

La ley enfrentó cuestionamientos desde su aprobación por exigir un título universitario o técnico para la colegiatura, requisito que dejaba fuera a artistas autodidactas o sin estudios concluidos. Entre los congresistas fujimoristas que en su momento votaron a favor de su creación figuran Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Patricia Juárez, entre otros.