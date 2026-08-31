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Luego de que semanas atrás se confirmara la ruptura entre Korina Rivadeneira y Mario Hart, tras más de diez años de relación y dos hijos en común, ambos volvieron a ser tendencia en redes sociales tras el breve avance que emitió ‘Magaly TV: la firme’.

En las imágenes se observa a un misterioso sujeto manejando la moderna camioneta que pertenece a la modelo venezolana y al piloto de autos. Pero eso no es todo, pues también se visualiza a la influencer caminando muy nerviosa, aparentemente en dirección al vehículo.

¿Quién es el sujeto que maneja la camioneta de Korina Rivadeneira?

‘Magaly TV: la firme’ emitió un sorpresivo avance promocional en el que aparece un misterioso hombre ingresando y manejando la camioneta de Korina Rivadeneira y Mario Hart. Sin embargo, las imágenes no permiten identificar de quién se trataría, ya que el programa de ATV decidió ocultar su rostro.

El tema se hizo viral rápidamente en redes sociales y muchos usuarios especularon que la venezolana estaría rehaciendo su vida amorosa luego de finalizar su relación con el piloto peruano. No obstante, en el avance no se menciona si el misterioso sujeto sería un posible saliente o tendría otro vínculo con la modelo. La identidad de la persona será revelada este lunes a las 9:45 de la noche por ATV.

Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira

Durante la emisión de su podcast ‘Sin más que decir’, que conduce junto a María Pía Copello, el piloto de autos se refirió al fin de su relación con la venezolana Korina Rivadeneira, después de más de 10 años juntos.

El también conductor de televisión aseguró que ambos interpretaban de manera diferente las situaciones que surgían dentro de su relación y que cada uno defendía su propia manera de ver las cosas. Para él, esa diferencia de perspectivas fue uno de los principales errores que cometieron como pareja.

“Nosotros, creo que cometimos ese error y cada uno veía las cosas desde su tribuna y finalmente, nos llevó a esto, a que terminemos separando. Lo que voy a tratar de aconsejar a la gente que vive en familia, que vive en pareja, es que siempre traten de ver las cosas desde un mismo lado”, explicó.