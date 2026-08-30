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Natalie Vértiz sorprende con profunda reflexión sobre su matrimonio con Yaco Eskenazi: "Nuestros sueños no son los mismos"

Tras 11 años de relación y profundo amor, Natalie Vértiz se sinceró sobre su matrimonio con Yaco Eskenazi y dejó un mensaje que caló en todos sus seguidores. "Yo elijo ver siempre su lado lindo", aseguró.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son una de las parejas más estables de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son una de las parejas más estables de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Natalie Vértiz se refirió a su matrimonio con Yaco Eskenazi y compartió detalles de la relación que mantienen desde hace once años. La modelo y conductora reconoció que ambos son personas muy distintas, pero aseguró que tienen claro el objetivo que comparten: permanecer juntos y construir una vida al lado de sus hijos.

Durante su participación en el podcast 'La manada', la reina de belleza explicó que sus sueños y los de su esposo no necesariamente coinciden. Sin embargo, considera que una relación sólida se construye a partir de comprender las diferencias y mantener un mismo rumbo.

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Natalie Vértiz comparte su secreto para un matrimonio duradero

Para Natalie Vértiz, uno de los principales secretos para mantener una relación estable consiste en aceptar que cada persona tiene una forma distinta de pensar y vivir. La figura televisiva señaló que existen días buenos y malos, pero sostuvo que lo importante es comprender que ambos son mundos completamente distintos y, aun así, desean seguir el mismo camino.

La conductora también puso en primer plano a su familia. Aunque admitió que sus proyectos personales pueden diferir de los de Yaco Eskenazi, afirmó que ambos quieren mantenerse unidos por sus hijos y por el vínculo familiar que han formado. Para ella, esa coincidencia representa un punto fundamental dentro de su matrimonio.

“Estoy segura de que mis sueños no son los mismos que los que tiene Yaco, pero sí queremos al final del día estar siempre unidos por nuestros hijos, por nuestra familia”, indicó.

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Natalie Vértiz no se imagina una vida sin Yaco Eskenazi

Natalie Vértiz fue enfática al hablar del lugar que ocupa Yaco Eskenazi en su vida. Después de once años de relación, aseguró que no puede imaginarse una vida sin él, pese a las diferencias que puedan existir entre ambos. La pareja ha construido una familia y, según sus declaraciones, ese proyecto compartido continúa siendo una prioridad.

La también participante del mundo del streaming contó que inicialmente se molestaba cuando Yaco relataba detalles y anécdotas de su vida en el podcast 'El Loco y Yaco'.

Según explicó, en más de una ocasión le preguntaba por qué había contado determinadas cosas o por qué tenía que revelar aspectos de su vida personal.

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