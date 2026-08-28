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Gabriel Calvo se pone nervioso cuando intentan exponer en vivo su conversación con Keiko Fujimori: "Me vas a meter en problemas"

Revelan reciente conversación entre Gabriel Calvo y Keiko Fujimori y aseguran que presidenta le mandó una foto. El nerviosismo del actor fue evidente y protagonizó un tenso momento en programa en vivo.

Gabriel Calvo y Keiko Fujimori fueron vinculados sentimentalmente hace poco. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/YouTube
Gabriel Calvo y Keiko Fujimori fueron vinculados sentimentalmente hace poco. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/YouTube
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Gabriel Calvo protagonizó un inesperado momento durante la emisión de 'Studio Cocina', luego de que 'Damián y el Toyo' decidieran jugarle una broma relacionada con Keiko Fujimori. Lo que comenzó como una ocurrencia en pleno programa terminó generando evidente incomodidad en el actor, quien intentó evitar a toda costa que la situación escalara al aire.

La reacción del ex 'Torbellino' llamó especialmente la atención por la conocida cercanía y el comentado shipeo que mantiene con la actual presidenta de la República. Ante la posibilidad de una llamada en vivo, el conductor pasó rápidamente de la sorpresa al nerviosismo y pidió insistentemente que no realizaran el contacto, ya que podrían meterlo en problemas.

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Gabriel Calvo se muestra nervioso por posible llamada a Keiko Fujimori

La broma tomó un giro inesperado cuando Damián aprovechó un descuido de Gabriel Calvo para tomar su celular y anunciar que intentaría comunicarse con Keiko Fujimori. “¡Vamos a llamar a la 'China'!”, dijo el humorista, provocando una inmediata reacción del actor, quien se mostró visiblemente preocupado por lo que pudiera ocurrir si la llamada se realizaba en plena transmisión.

Damián entregó entonces el teléfono a 'El Toyo' y lo animó a buscar el contacto de la lideresa de Fuerza Popular. Aunque finalmente no llegaron a establecer comunicación, el momento generó una serie de bromas sobre la relación entre ambos.

“El país va a mejorar, te lo juro que sí. Tú eres el primer damo”, comentó Damián, mientras Calvo hacía todo lo posible por recuperar el control de la situación.

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"Me puedes meter en problemas": Gabriel Calvo nervioso por chat con Keiko Fujimori

La situación se volvió aún más incómoda cuando Damián decidió ir un paso más allá y propuso revisar el contenido de la conversación privada. “Voy a abrir la última foto que te ha mandado, nada más”, anunció el humorista, provocando las risas de 'El Toyo' y del equipo de 'Studio Cocina'.

Gabriel Calvo, visiblemente preocupado, reaccionó de inmediato y le pidió que no continuara con la broma. “¡No, por favor, no! Me vas a meter en problemas, por favor”, suplicó el conductor, mientras intentaba impedir que el chat fuera expuesto ante las cámaras.

Sin embargo, Damián mantuvo la intriga y advirtió que mostraría la imagen que Keiko Fujimori le había enviado al actor. Finalmente, el contenido fue mostrado en vivo, generando sorpresa y nuevas bromas durante el programa.

El momento se produce mientras Calvo atraviesa una etapa de particular atención mediática por su acercamiento a 'Majo con sabor', su expareja. Ambos han hablado públicamente sobre su vínculo y han reconocido que, por ahora, desconocen qué podría ocurrir entre ellos, aunque tampoco han descartado la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el plano sentimental.

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