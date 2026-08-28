Korina Rivadeneira reaparece bebiendo y desahogándose: "Mañana empieza todo nuevamente”

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Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores al compartir unas imágenes en las que aparece bebiendo una copa de vino y desahogándose públicamente. La publicación se da luego de las declaraciones de Mario Hart sobre el fin de su relación, generando diversas reacciones entre sus seguidores.

La modelo venezolana utilizó sus redes sociales para mostrar parte de su estado emocional y hablar sobre el cansancio que enfrenta como madre. En medio de este momento, dejó un particular mensaje sobre lo que le espera al día siguiente y evidenció que atraviesa jornadas cargadas de responsabilidades.

Korina Rivadeneira se muestra bebiendo y sentimental

En sus historias de Instagram, Korina Rivadeneira apareció recostada y con una copa de vino mientras escuchaba la canción 'Angels' de Robbie Williams. La modelo acompañó el momento con un mensaje en el que hizo referencia a que debía volver a levantarse temprano para continuar con sus actividades.

"Y pensar que mañana empieza todo nuevamente a las 6.30 a. m. ¡Tan bella que es la vida! Mañana daré una patinada más", escribió la venezolana, dejando entrever el agotamiento que siente ante sus responsabilidades diarias.

Korina Rivadeneira expone su agotamiento como madre

En otra publicación, Korina Rivadeneira se mostró más sentimental y aprovechó para hacer una pregunta dirigida a otras madres. La modelo consultó qué harían si pudieran disponer de una hora libre para ellas, reflejando el cansancio que puede generar la rutina de cuidado de los hijos.

Estas publicaciones se dieron después de que Mario Hart hablara públicamente sobre el término de su relación con la venezolana. Sin embargo, la modelo no señaló directamente que sus mensajes estuvieran relacionados con las declaraciones de su expareja.