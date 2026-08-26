HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori incrementa patrimonio y diputado de Renovación Popular persigue pacientes | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Korina Rivadeneira comparte potente reflexión tras temor de Mario Hart por posible regreso a Venezuela con sus hijos: "Nuestros planes..."

En su regreso a Perú, Mario Hart respondió a las revelaciones de Korina Rivadeneira y confesó temer que se vaya a Venezuela con sus hijos. La modelo optó por compartir un profundo mensaje tras ello.

De acuerdo con Mario Hart, él y Korina Rivadeneira se separaron en enero de 2026.
De acuerdo con Mario Hart, él y Korina Rivadeneira se separaron en enero de 2026. | Foto: composición LR/Instagram/+QTV
Escuchar
Resumen
Compartir

La separación de Mario Hart y Korina Rivadeneira sigue generando tensión mediática. Luego de que la modelo venezolana decidiera romper su silencio e hiciera fuertes declaraciones sobre su relación, el piloto peruano contó su versión de los hechos al regresar a Perú y retomar su rol como conductor en el podcast ‘Sin +Q Decir’.

Durante el programa, liderado por María Pía Copello, Hart sorprendió al confesar que teme que la bailarina decida rehacer su vida fuera del Perú y llevarse a los pequeños a su natal Venezuela. Horas después, ella decidió publicar un mensaje cargado de reflexión que no pasó desapercibido en medio de la polémica por su ruptura.

PUEDES VER: Mario Hart sorprende con consejo a Korina Rivadeneira tras desplante de cantante de Rawayana: “Le queda como experiencia y va a corregir algunos errores”

lr.pe

Korina Rivadeneira y su reflexión tras temor de Mario Hart

A través de su cuenta de Instagram, Rivadeneira compartió una publicación que dejó ver la importancia que le da a la fe y a los proyectos familiares. “Que nuestros planes se cumplan, pero que, por encima de ellos, se cumplan los planes de Dios, porque los planes de él son más grandes y mejores”, escribió. Con estas palabras, la modelo buscó transmitir calma y reafirmar que las decisiones sobre su familia están guiadas por un propósito mayor.

Mensaje de Korina Rivadeneira tras confesiones de Mario Hart

Mensaje de Korina Rivadeneira tras confesiones de Mario Hart. Foto: captura Instagram

En el podcast, Hart rechazó de manera tajante los rumores que lo acusaban de haber amenazado a Korina con quitarle a su hija mayor. “Se dice en redes que yo la amenacé con quitarle a Lara si nos separamos, eso para mí es gravísimo”, afirmó.

El piloto explicó que, tras la separación en enero de este año, decidió dejar la vivienda para que sus hijos permanecieran junto a su madre. “Quiero que ellos estén cómodos y que mis hijos se queden con ella. En ningún momento le he puesto ninguna traba para que mis hijos estén con su madre y vivan con su madre”, aseguró.

Más adelante, confesó que le inquieta la posibilidad de que Korina decida retomar su vida en Venezuela y llevarse a los pequeños. “Espero que no llegue nunca el día que ella quiera retomar su vida fuera del país. Creo que ahí sí sería muy difícil, muy duro, y tendríamos que conversarlo muchísimo para yo aceptar que mis hijos se vayan del país. Yo no me imagino una vida sin mis hijos cerca”, sentenció.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mario Hart sorprende con consejo a Korina Rivadeneira tras desplante de cantante de Rawayana: “Le queda como experiencia y va a corregir algunos errores”

Mario Hart sorprende con consejo a Korina Rivadeneira tras desplante de cantante de Rawayana: “Le queda como experiencia y va a corregir algunos errores”

LEER MÁS
Mario Hart niega haber amenazado a Korina Rivadeneira con quitarle a su hija en caso de separarse: “En ningún momento le he puesto ninguna traba”

Mario Hart niega haber amenazado a Korina Rivadeneira con quitarle a su hija en caso de separarse: “En ningún momento le he puesto ninguna traba”

LEER MÁS
Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug publica foto de joven mujer y deja romántico mensaje: “Mi reina”

Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug publica foto de joven mujer y deja romántico mensaje: “Mi reina”

LEER MÁS
Amigo de Alonso Grimaldo lo expone y asegura que continuará su "relación" con Carla Campos tras ampay: "Esta es la punta del iceberg"

Amigo de Alonso Grimaldo lo expone y asegura que continuará su "relación" con Carla Campos tras ampay: "Esta es la punta del iceberg"

LEER MÁS
Christian Meier reacciona al escuchar las confesiones de su hija Gia de su famoso diario en ‘Zaca TV’: "No sé qué voy a hacer"

Christian Meier reacciona al escuchar las confesiones de su hija Gia de su famoso diario en ‘Zaca TV’: "No sé qué voy a hacer"

LEER MÁS
¡Triunfó la paz! Magaly Medina confirma conciliación con Yahaira Plasencia tras demanda: “Le pedí y me pidió disculpas”

¡Triunfó la paz! Magaly Medina confirma conciliación con Yahaira Plasencia tras demanda: “Le pedí y me pidió disculpas”

LEER MÁS
Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

LEER MÁS
Christian Meier hace impensada confesión sobre su hija Gia y la fría relación que mantuvieron por años: "Nunca me habló"

Christian Meier hace impensada confesión sobre su hija Gia y la fría relación que mantuvieron por años: "Nunca me habló"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025