Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La separación de Mario Hart y Korina Rivadeneira sigue generando tensión mediática. Luego de que la modelo venezolana decidiera romper su silencio e hiciera fuertes declaraciones sobre su relación, el piloto peruano contó su versión de los hechos al regresar a Perú y retomar su rol como conductor en el podcast ‘Sin +Q Decir’.

Durante el programa, liderado por María Pía Copello, Hart sorprendió al confesar que teme que la bailarina decida rehacer su vida fuera del Perú y llevarse a los pequeños a su natal Venezuela. Horas después, ella decidió publicar un mensaje cargado de reflexión que no pasó desapercibido en medio de la polémica por su ruptura.

Korina Rivadeneira y su reflexión tras temor de Mario Hart

A través de su cuenta de Instagram, Rivadeneira compartió una publicación que dejó ver la importancia que le da a la fe y a los proyectos familiares. “Que nuestros planes se cumplan, pero que, por encima de ellos, se cumplan los planes de Dios, porque los planes de él son más grandes y mejores”, escribió. Con estas palabras, la modelo buscó transmitir calma y reafirmar que las decisiones sobre su familia están guiadas por un propósito mayor.

Mensaje de Korina Rivadeneira tras confesiones de Mario Hart. Foto: captura Instagram

En el podcast, Hart rechazó de manera tajante los rumores que lo acusaban de haber amenazado a Korina con quitarle a su hija mayor. “Se dice en redes que yo la amenacé con quitarle a Lara si nos separamos, eso para mí es gravísimo”, afirmó.

El piloto explicó que, tras la separación en enero de este año, decidió dejar la vivienda para que sus hijos permanecieran junto a su madre. “Quiero que ellos estén cómodos y que mis hijos se queden con ella. En ningún momento le he puesto ninguna traba para que mis hijos estén con su madre y vivan con su madre”, aseguró.

Más adelante, confesó que le inquieta la posibilidad de que Korina decida retomar su vida en Venezuela y llevarse a los pequeños. “Espero que no llegue nunca el día que ella quiera retomar su vida fuera del país. Creo que ahí sí sería muy difícil, muy duro, y tendríamos que conversarlo muchísimo para yo aceptar que mis hijos se vayan del país. Yo no me imagino una vida sin mis hijos cerca”, sentenció.