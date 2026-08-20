Korina Rivadeneira aclara si hubo infidelidad durante su relación con Mario Hart: "Por mis creencias y mis valores"

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Korina Rivadeneira se quebró al contar su verdad tras permanecer en silencio durante meses desde el anuncio de su separación de Mario Hart. La influencer venezolana utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos que ha recibido por su aparición bailando en el concierto de Rawayana y aclaró las especulaciones sobre una posible infidelidad durante su relación con el padre de sus hijos.

Al hablar específicamente de su relación con el piloto, la modelo fue enfática al señalar que nunca le fue infiel y que actuó de acuerdo con sus principios personales. "Cuando estuve con Mario respeté mi relación, siempre lo he hecho por mí, por mis creencias y por mis valores", sostuvo la exchica reality, quien consideró triste tener que aclarar su comportamiento.

Korina Rivadeneira revela que nunca le fue infiel a Mario Hart

La influencer venezolana respondió a los cuestionamientos sobre una posible infidelidad durante sus relaciones sentimentales y aseguró que siempre fue respetuosa con sus parejas. "Durante mis relaciones yo siempre las he respetado, nunca tuve nada con nadie más que no fuera la persona con la que yo estaba", afirmó.

Al referirse específicamente a su relación con Mario Hart, con quien se casó en una ceremonia que posteriormente fue anulada, Korina Rivadeneira señaló que también mantuvo su compromiso mientras estuvieron juntos. "Cuando estuve con Mario respeté mi relación, siempre lo he hecho por mí, por mis creencias y por mis valores", sostuvo la exintegrante de 'Esto es guerra'.

Korina Rivadeneira responde a críticas por bailar con Rawayana

La también actriz explicó que ha recibido comentarios que consideró denigrantes luego de que se difundieran imágenes suyas bailando durante el concierto de Rawayana, donde protagonizó un momento que se volvió viral tras ser ignorada por el vocalista Beto Montenegro. "A raíz de unas imágenes que han salido mías bailando, he recibido calificativos totalmente denigrantes y sí me ha dolido muchísimo leerlos", manifestó la modelo.

Korina Rivadeneira también defendió su personalidad y aseguró que su forma de disfrutar de las fiestas no cambió durante su relación con Mario Hart. Según explicó, siempre ha sido una mujer alegre y aficionada al baile. "Las personas que me conocen saben cómo yo he sido toda mi vida, saben que he sido súper bailarina, intensa, que soy recontrafeliz, enérgica, que me encanta escuchar música y ponerme a bailar", señaló.

La influencer recordó que incluso cuando salía con el piloto solía bailar durante toda la noche, pese a que a él no le gustaba mucho hacerlo. Asimismo, contó que siempre se ha vestido de manera porque es algo que le gusta y que eso nunca representó un problema durante su relación. "Yo no voy a convertirme en una mujer más seria, en una persona más apagada, solo para parecer una buena mujer. Eso no va a pasar", añadió.