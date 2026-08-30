Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Kevin Díaz y Onelia Molina vuelven a estar en el centro de la atención luego de protagonizar un momento de tensión que dejó abiertas diversas interrogantes sobre el estado de su relación. La situación ocurrió después de que surgieran versiones relacionadas con un supuesto acercamiento entre la chica reality y Mario Irivarren durante una boda, escenario que llevó a la integrante de 'Esto es guerra' a pronunciarse públicamente.

Aunque aseguró que continúa junto al modelo venezolano y descartó cualquier posibilidad de retomar un vínculo con su expareja, la actitud del ‘combatiente’ generó comentarios entre los seguidores del programa. En medio de las especulaciones, Kevin decidió no brindar explicaciones y, posteriormente, compartió en TikTok mensajes reflexivos que fueron interpretados por algunos usuarios como una respuesta al complicado momento sentimental.

Las frases de Kevin Díaz que aumentan rumores de crisis con Onelia Molina

Durante la última emisión de 'Esto es guerra', Kevin Díaz evidenció su incomodidad cuando fue consultado por la situación que atraviesa con Onelia Molina. El modelo evitó entrar en detalles y mantuvo una postura seria mientras la odontóloga explicaba que existe un asunto pendiente dentro de su relación, aunque negó que ambos hayan terminado.

Poco después, Kevin recurrió a su cuenta oficial de TikToky publicó varios videos con mensajes de reflexión. En uno de ellos aparece junto a un carro y posteriormente recostado sobre este. La publicación estuvo acompañada por una frase relacionada con su esfuerzo personal: Solo Dios y yo sabemos lo que nos hemos esforzado para estar donde estamos hoy en día.

El mensaje llamó la atención de sus seguidores debido al contexto en el que fue difundido. Además, tuvo halagos para él mismo como pareja, ya que resaltó sus cualidades cuando está dentro de una relación. Mi forma de amar podría preocupar a un psicólogo, pero emocionar a un poeta, aseguró.

¿Qué pasó entre Kevin Díaz, Onelia Molina y Mario Irivarren?

La controversia comenzó luego de que Mario Irivarren negara un supuesto intento de acercamiento hacia Onelia Molina durante una boda. Ante las versiones que involucraban a su expareja, la integrante de 'Esto es guerra' fue tajante y afirmó que no existe ninguna posibilidad de retomar ese vínculo.

“No hay acercamiento y no lo va a haber nunca más”, declaró la arequipeña, quien además sostuvo que, por respeto a la relación que mantiene actualmente con Kevin Díaz, no pretende realizar comentarios sobre el conductor de podcast. Incluso aseguró que el exchico reality ya no forma parte de su vida y pidió que no se intente construir un triángulo sentimental donde, según ella, no existe.

Respecto al venezolano, Onelia reconoció que existe un asunto interno que ambos deben resolver, pero rechazó las versiones que apuntaban a una separación. La joven afirmó que continúan juntos y remarcó que los problemas de pareja permanecerán fuera de las cámaras.

Kevin, por su parte, prefirió mantenerse al margen de la controversia. “Respeten mi silencio. No quiero hablar ni decir nada. No quiero estar en ese triángulo tampoco y no me interesa dar otra opinión”, manifestó muy serio.