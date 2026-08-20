Romina Gachoy lamenta situación de Angie Jibaja tras verla fumando en la calle y toma tajante decisión: “Voy a…”

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Romina Gachoy habló sobre la situación que atraviesa Angie Jibaja y reveló su preocupación por la exmodelo, luego de que 'Magaly TV, la firme' difundiera imágenes de la actriz junto a su pareja chilena, Jonathan Pettit, durante la madrugada en una zona roja de La Victoria. La esposa de Jean Paul Santa María recordó que ambas habían logrado acercarse nuevamente y que ese proceso también permitió que la exconductora de podcast recuperara progresivamente el contacto con sus hijos.

Durante una conversación en vivo con Magaly Medina, la uruguaya explicó que el panorama había sido diferente cuando la ‘Chica de los tatuajes’ se encontraba en Chile. Según contó, en ese periodo había mostrado una actitud más tranquila y una mayor estabilidad emocional, condiciones que facilitaron la comunicación entre ambas. Sin embargo, sostuvo que la situación comenzó a desmejorar tras el regreso de la modelo al Perú.

Romina Gachoy revela cómo Angie Jibaja había retomado su relación con sus hijos

Romina Gachoy detalló que el acercamiento con Angie Jibaja se produjo de manera gradual. Primero retomaron la comunicación y posteriormente se trabajó en la posibilidad de que la exmodelo volviera a relacionarse con sus hijos.

La esposa de Jean Paul Santa María explicó que inicialmente se llegó a una conciliación y que la exchica reality aceptó avanzar bajo responsabilidad. Los encuentros con los niños se realizaban con la presencia de una persona de confianza, como la nana, y no necesariamente en el domicilio familiar. De acuerdo con su relato, durante varios meses esta dinámica funcionó sin mayores inconvenientes.

"Las cosas estaban muy bien, todo empezó a desbalancearse en la salida de su programa, es como que llegó a Perú y todo empezó a bajar. A mí me da un montón de pena que sea diferente", manifestó Romina Gachoy al referirse al cambio que observó en Angie Jibaja después de su retorno al país.

La también modelo uruguaya destacó que el vínculo familiar no se recuperó de un momento a otro, sino mediante un proceso que comenzó con conversaciones y posteriormente permitió que los menores volvieran a compartir tiempo con su madre.

Romina Gachoy quiere que Angie Jibaja regrese a Chile para rehabilitarse

Ante el panorama actual, Romina Gachoy aseguró que intentará convencer a Angie Jibaja para que regrese a Chile y busque ayuda especializada. La uruguaya consideró que la rehabilitación debería ser el primer paso antes de pensar en reconstruir nuevamente otros aspectos de su vida personal y familiar.

"Ahora depende de ella, de que se recupere. Ahora no sé nada de ella, no tengo ni idea, pero voy a intentar convencerla de que regrese a Chile y a rehabilitación, que creo que es lo primero", señaló durante su conversación con Magaly Medina.

"Ojalá que se vaya nuevamente para allá, que se estabilice y pueda recuperar lo que construyó porque por un tiempo sí lo logró", comentó. Además, remarcó que los hijos de Jibaja podrían representar una importante motivación para que busque recuperarse y retome el camino que había comenzado.