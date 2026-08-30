Real Madrid vs Málaga EN VIVO HOY: horario y qué canal transmite el partido por LaLiga de España

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VER Real Madrid vs Málaga EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en el Santiago Bernabéu por la fecha 3 de LaLiga de España. La transmisión estará a cargo de la señal de DSports a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Los dirigidos por José Mourinho buscarán su tercer triunfo consecutivo en la temporada. Por su parte, los boquerones quieren dar el golpe y obtener su primera victoria en el torneo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Málaga?

El Real Madrid vs Málaga por la tercera fecha de la liga española se jugará desde las 10.00 a. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 9.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 12.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Málaga?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Málaga estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes y ESPN+, mientras que en México irá por Sky Sports.

Real Madrid vs Málaga: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para el tercer encuentro oficial de los merengues en la temporada.

Real Madrid: Courtois; Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bernardo Silva, Valverde; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

Courtois; Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bernardo Silva, Valverde; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé. Málaga: Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Izan Merino, Dani Lorenzo, Carlos Dotor; Larrubia, Joaquín Muñoz y Chupe.

¿Cómo ver Real Madrid vs Málaga online?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Málaga por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.

Pronóstico de Real Madrid vs Málaga

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Real Madrid es el claro favorito.