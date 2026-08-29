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Shirley Arica minimiza a Pablo Heredia y revela detalles de su vínculo: “No probó este chocolatito”

En medio del lanzamiento de su canal 'Shilar Network', Shirley Arica restó importancia a su vínculo con el actor argentino Pablo Heredia y habló sobre sus apasionados besos en 'La Granja VIP Perú'.

Shirley Arica y Pablo Heredia participaron en 'La Granja VIP Perú', donde surgió un romance entre ambos.
Shirley Arica y Pablo Heredia participaron en 'La Granja VIP Perú', donde surgió un romance entre ambos. | Foto: composición LR/Instagram/Panamericana TV
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Shirley Arica dejó claro que Pablo Heredia forma parte del pasado. En una reciente entrevista, la modelo e influencer minimizó por completo el vínculo que tuvo con el actor argentino y reveló detalles que evidencian que aquella historia no tuvo mayor relevancia en su vida.

Sus declaraciones llegaron en medio de la expectativa por el lanzamiento de su canal de YouTube, ‘Shilar Network’, un proyecto que pondrá en marcha tras obtener los S/100.000 de premio en ‘La Granja VIP Perú’.

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Shirley Arica le resta importancia a su romance con Pablo Heredia

La popular 'Chica Realidad' habló con entusiasmo sobre esta nueva etapa profesional y contó que su plataforma de streaming contará con cinco programas. Según explicó, el elenco estará integrado por figuras polémicas del espectáculo local, conocidas por su carisma y por expresar sus opiniones sin filtros. Eso sí, descartó por completo convocar a sus exparejas futbolistas. "No queremos gente aburrida", comentó.

En ese contexto, Arica fue consultada sobre la posibilidad de participar en un reality junto a alguno de sus ex, al estilo de Samahara Lobatón y Youna. La influencer respondió que sí e incluso reveló que ya recibió una propuesta desde Chile. Asimismo, señaló que aún analiza la oferta y consideró que, de concretarse el proyecto, probablemente compartiría pantalla con alguna de las exparejas con las que ya coincidió en anteriores programas.

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La conversación tomó otro rumbo cuando le preguntaron si aceptaría participar junto a Pablo Heredia. Ante ello, Shirley respondió con firmeza que el actor no puede ser considerado una expareja suya, lo que dejó entrever la poca importancia que tuvo en su vida sentimental. “No, porque él no tiene nada que ver con ese reality. Además, él no fue un ex. Ni a ‘Good Time’ llegó. No probó este chocolatito”, declaró a Trome.

Tras su contundente respuesta, le recordaron los apasionados besos que compartió con el argentino durante su paso por ‘La Granja VIP Perú’. Sin embargo, Arica aseguró que todo quedó dentro del reality y que, aunque intentaron conocerse fuera del programa, la historia no prosperó. “Eso quedó dentro del reality. Salimos, lo intentamos, pero lamentablemente o afortunadamente no se dio. Cada uno siguió su camino. Él está bien lejos y yo estoy acá”, sentenció.

La influencer también afirmó que actualmente se encuentra soltera y enfocada en sus objetivos personales.

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