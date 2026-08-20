Un albañil español revela cómo es trabajar en construcción en Noruega: sueldos de hasta 6.200 euros y 9 días de descanso
Pablo González destaca la organización del tiempo de trabajo y las extensas pausas como características clave de las jornadas laborales en el país nórdico.
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Noruega destaca como destino laboral para la construcción, un sector con condiciones mínimas reguladas por la Autoridad de Inspección Laboral (Arbeidstilsynet). Aunque la nación nórdica carece de un salario mínimo general, impone remuneraciones obligatorias en ciertas industrias para proteger a la fuerza de trabajo extranjera.
Pablo González, un albañil español con siete años de experiencia en el país nórdico, detalla que la jornada incluye extensos periodos de descanso. Al analizar la alta demanda de personal especializado en las empresas locales, el profesional remarcó: "Hay dinero, pero no hay mano de obra cualificada de nacionalidad noruega".
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¿Cuáles son las condiciones y ventajas de trabajar en la edificación noruega?
Tras siete años de experiencia como albañil en el país escandinavo, González afirma que una de las características que más distingue al sector es la organización del tiempo. La jornada habitual se extiende de 8.00 a. m. a 4.00 p. m. de lunes a viernes, aunque la normativa de Arbeidstilsynet fija topes de nueve horas diarias y 40 semanales, permitiendo contratos frecuentes de 37,5 horas.
Pablo González lleva siete años trabajando como albañil en Noruega. Foto: @pablogonzalezmisandanzaspo
El esquema operativo incluye modalidades flexibles que optimizan los periodos de descanso. Ciertos obreros acumulan labores de lunes a jueves para librar los viernes, mientras que en otros proyectos rige el formato 12-9 (doce jornadas seguidas de trabajo por nueve libres), una modalidad ideal para la movilidad de los empleados extranjeros hacia sus naciones de origen.
Respecto al tiempo extraordinario, la legislación fija un recargo remunerativo mínimo del 40% sobre la tarifa pactada, con la opción de pactar días libres compensatorios sin perder el suplemento económico obligatorio.
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¿Cuánto se gana realmente en la construcción en Noruega?
González detalla que las tarifas salariales dependen de la trayectoria, especialidad y cargo asignado en la obra. Si bien el testimonio del trabajador menciona ingresos de 18 a 20 euros por hora, la normativa de Arbeidstilsynet fija desde junio de 2025 mínimos obligatorios superiores: 264,32 coronas noruegas para personal cualificado, 239,61 para operarios novatos y 249 para obreros sin título pero con un año de experiencia acumulada.
Las retribuciones escalan en puestos de jerarquía superior dentro del sector. El albañil español señala que un cargo directivo alcanza aproximadamente 62.000 coronas noruegas brutas mensuales, equivalentes a 6.200 euros, monto que sitúa junto a la percepción de jefes de proyecto, ingenieros, arquitectos o geólogos (entre 6.000 y 6.400 euros). Por ende, dicha suma sobrepasa el pago estándar de la mano de obra básica.
En otros oficios, el obrero estima entradas brutas de 3.600 euros para pintores, de 3.600 a 4.600 para carpinteros y cerca de 4.100 para fontaneros o maquinistas. Asimismo, aclara que ese dinero no representa el cobro final en bolsillo, pues aplica "un descuento aproximado del 30% por impuestos" como cálculo del haber neto, aunque la retención exacta fluctúa según la situación tributaria individual.