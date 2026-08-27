Ana Paula Consorte comparte fuerte mensaje tras dejar a Paolo Guerrero en Perú: "Mi novio no quiere casarse, yo sí"
Desde Brasil, Ana Paula Consorte compartió frases que generaron gran revuelo en medio de los rumores de crisis con Paolo Guerrero tras la polémica que involucra a la ex del futbolista, Alondra García.
- Ana Paula Consorte abandona Perú tras enterarse del 'acercamiento' entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró
- Ana Paula Consorte toma drástica medida contra Paolo Guerrero tras enterarse de que volvió a seguir a Alondra García Miró
La relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte vuelve a estar en el centro de la polémica. La modelo brasileña viajó a su país natal con sus hijos y, desde Porto Alegre, compartió mensajes en redes sociales que reflejan diferencias en los objetivos de pareja y en los planes de matrimonio.
Las frases no pasaron desapercibidas, sobre todo porque la partida de Consorte ocurrió después de la polémica generada por las interacciones del futbolista con su expareja Alondra García Miró en redes sociales, episodio que él atribuyó a un hackeo de su cuenta.
PUEDES VER: Magaly Medina cuestiona a Ana Paula Consorte por esperar matrimonio con Paolo Guerrero: “No se quiere casar contigo”
Ana Paula Consorte comparte fuertes mensajes en medio de supuesta crisis con Paolo Guerrero
En 'Magaly TV, la firme' se compartieron las publicaciones de la modelo. En una de ellas, una mujer decide conversar con su pareja sobre el futuro tras ver a sus amistades comprometerse, pero recibe como respuesta que "no es el momento".
El mensaje más comentado fue una frase directa compartida por Consorte: "Mi novio no quiere casarse, yo sí". Aunque no mencionó a Guerrero, sus palabras se interpretaron como una clara referencia a la relación, que atraviesa nuevos rumores de crisis pese al anillo de compromiso que ella misma confirmó semanas antes de la controversia vinculada a Alondra García Miró.
PUEDES VER: Paolo Guerrero rompe su silencio sobre supuesta ruptura con Ana Paula Consorte tras rumores de embarazo: "Me pone en aprietos"
En su programa, Magaly Medina destacó que Consorte compartió una canción en portugués que describe la soledad dentro de una relación cuando la otra parte no escucha ni comprende. "Ella sentía que ella hablaba, que se quejaba, pero que la persona que la escuchaba no la estaba escuchando", explicó la popular 'Urraca'.
La periodista fue más tajante al advertir que el deseo de matrimonio de la modelo podría no ser compartido por Guerrero. "Ana Paula, ¿tantos años te demoró en darte cuenta que ese hombre no te daba importancia, que no tenías tú la prioridad en su vida? Ella (Ana Paula) ha estado esperando y esperando que el hombre en algún momento, que ya tienen dos hijos, decida casarse con ella. (…) No es que no se quiera casar, es que no se quiere casar contigo. También es eso. Y ella tendría que haberlo entendido hace tiempo", sentenció.