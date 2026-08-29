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Magaly Medina puso en duda el interés de Gisela Valcárcel por reunirse con ella y sacó a la luz un episodio del pasado que involucró a la Teletón. La conductora afirmó que, pese a los recientes comentarios de la ‘Señito’ sobre un posible encuentro, años atrás fue ella quien rechazó una propuesta para juntarlas por una causa benéfica.

De acuerdo con la versión de la ‘Urraca’, la iniciativa nació de Ney Guerrero, quien buscó concretar la reunión para apoyar la recaudación de fondos de la Teletón. Sin embargo, aunque Medina aceptó participar, aseguró que Valcárcel descartó la posibilidad porque consideró que “no era el momento”.

Magaly Medina expone la vez que Gisela Valcárcel rechazó reunirse con ella en la Teletón

“Yo recuerdo, y voy a ser infidente, que una vez Ney Guerrero creo se puso de acuerdo con la Teletón, habló con no sé quién para que, en aras de conseguir mayores fondos, mayores beneficios económicos, para una obra grande, que ella (Gisela Valcárcel) y yo nos juntemos por una causa grande, gigante, por una causa benéfica”, confesó Medina en su programa ‘Magaly TV, la firme’, durante un encuentro con Israel Dreyfus, Alfredo Benavides y Leysi Suárez.

En esa línea, la periodista aseguró que fue la propia ‘Señito’ quien rechazó la propuesta, según le contó su exproductor. “Yo dije: ‘Por una causa benéfica, claro que sí’. Pero ella, en esa época, cuando le propusieron, no quiso. No le dio la gana. Dijo: ‘No es el momento’. Eso me dijeron a mí. Ney me lo dijo. Ney no es teléfono malogrado, si le costó convencerme”, declaró.

Al ser consultada sobre la posibilidad de coincidir con Gisela hoy en día en una actividad de carácter social, Magaly Medina aseguró que no tendría inconvenientes en hacerlo. No obstante, dejó claro que no está dispuesta a aceptar las condiciones que Valcárcel manifestó en ‘Sin +Q Decir’ para concretar un encuentro. “Así que, cuando ella viene y dice: ‘Ay, primero que vaya al mío’... anda sola”, lanzó la ‘Urraca’, dejando en evidencia su molestia por la postura de la conductora.