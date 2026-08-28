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Karla Tarazona sorprende al reconocer ampays de Christian Domínguez a tres meses de su mediática boda: "Los antecedentes no lo ayudan mucho"

La presentadora Karla Tarazona no pudo evitar hablar sobre los errores de su hoy esposo, Christian Domínguez, quien la engañó con Isabel Acevedo poco tiempo después de haber dado a luz a su bebé.

Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron en mayo de 2026.
Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron en mayo de 2026. | Foto: composición LR/Instagram/Panamericana
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Karla Tarazona volvió a encontrarse con Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, tras el distanciamiento originado por los comentarios del conductor sobre su boda con Christian Domínguez. La locutora asistió al programa ‘Detrás de cámaras’ para decirle de frente lo que piensa a su excompañero y, en medio de la conversación, no evitó referirse al pasado de su esposo.

La empresaria decidió no pasar por alto los errores del cumbiambero, recordado por los ampays de infidelidad que marcaron su trayectoria sentimental. Aun así, sostuvo que cree en la capacidad de transformarse de las personas y dejó claro que confía en quién es él hoy. También aseguró que no se detiene ante las críticas por haber retomado su relación, pese a que Domínguez la engañó con Isabel Acevedo poco después de haber dado a luz a su hijo.

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Karla Tarazona reconoce el polémico pasado de Christian Domínguez

El tema salió a flote cuando Kurt Villavicencio intentó aclarar una situación que, según dijo, pudo haber incomodado a Christian Domínguez. En ese contexto, el popular ‘Metiche’ recordó que en una entrevista con Magaly Medina hizo un comentario que no se refería directamente al cantante, sino de manera general, aunque muchos lo interpretaron como una insinuación de que el cumbiambero podría estar comunicándose con otras mujeres a escondidas a través de sus compañeros de La Gran Orquesta Internacional.

Karla respondió que desconocía esa versión porque en ese momento estaba enfocada en disfrutar su luna de miel en Nueva York. Aseguró, además, que si su esposo se hubiera sentido incómodo con Kurt, él mismo se lo habría hecho saber.

Sin embargo, la presentadora también reconoció que las especulaciones sobre la fidelidad de Domínguez se pudieron alimentar por su historial de engaños. “Lamentablemente, los antecedentes no lo ayudan mucho”, admitió.

Pese a ello, Tarazona reafirmó su confianza en la capacidad de cambio de las personas. “Pero sí considero que las personas con el tiempo maduran y logran cambiar ciertas cosas que de repente han sido malas costumbres”, sentenció, dejando en claro que cree en la evolución personal de su esposo, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2026.

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