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¡Su primera vez! Ethel Pozo debuta en el teatro con ‘Travesuras conyugales’ junto a Yvonne Frayssinet, Kukuli Morante y Marcelo Oxendord

Ethel Pozo, conocida por su participación en cine y televisión, comparte escenario con otros artistas como Stefano Salvini y Lucía Oxenford en esta emocionante producción teatral.


Ethel Pozo debutará en teatro con 'Travesuras conyugales', junto a destacados actores como Kukuli Morante y Yvonne Frayssinet, reconocidos por su trabajo en 'Al fondo hay sitio'. Fotos: Facebook/difusión.
Ethel Pozo debutará en teatro con 'Travesuras conyugales', junto a destacados actores como Kukuli Morante y Yvonne Frayssinet, reconocidos por su trabajo en 'Al fondo hay sitio'. Fotos: Facebook/difusión.
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Ethel Pozo regresa a la actuación, pero esta vez debutará en las tablas con la obra 'Travesuras conyugales', donde compartirá créditos con reconocidos actores peruanos como Kukuli Morante, Marcelo Oxenford y Yvonne Frayssinet, quien cumple más de 50 años de carrera artística. Todos ellos han sido y son parte de la exitosa serie 'Al fondo hay sitio'.

Ethel Pozo, quien fue retirada de la programación de la Teletón 2026, también compartirá tablas con otros actores y actrices como Stefano Salvini, Lucía Oxenford, Luis Salas y Carlos Reyes en 'Travesuras conyugales', obra de teatro que está bajo la producción general del productor internacional José Salinas.

Cabe recordar que Ethel Pozo ya tiene experiencia como actriz. Ha participado en producciones de cine peruano y televisión como 'Papá X Tres' (2019), 'No me digas solterona 2' (2022) y 'Maricucha 2' (2023), donde debutó formalmente en telenovelas interpretando al personaje de Afrodita, una mujer de Cajamarca que interactuaba con el personaje de Vicente (Christian Domínguez).

La obra, dirigida por Joaquín Vargas, se estrenará el 4 de marzo en Multiteatro Movistar de Surco, y luego realizará una gira nacional e internacional.

La obra, dirigida por Joaquín Vargas, se estrenará el 4 de marzo en Multiteatro Movistar de Surco, y luego realizará una gira nacional e internacional. Foto: difusión

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Ethel Pozo llega al teatro por primera vez

La conductora de televisión Ethel Pozo, quien ahora es parte del pódcast 'Sin más que decir' y quien confesó que tuvo un corto romance con exintegrante de Menudo, llega al teatro por primera vez con la obra 'Travesuras conyugales', que se estrenará el jueves 4 de marzo en Multiteatro Movistar de Surco, dirigido por el exitoso director Joaquín Vargas.

'Travesuras conyugales' se realizará bajo la gestión de Leneas Group del Perú, con su representante, el señor Carlos Reyes García, junto a la empresa internacional de Estados Unidos, Leneas Performing Arts. Cabe precisar que luego de la temporada en Multiteatro Movistar de Surco, se realizarán presentaciones en Lima Norte para continuar con una gira nacional e internacional.

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