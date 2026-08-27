PCM evaluará este jueves 27 de agosto el pedido de facultades legislativas ante el Congreso

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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) evaluará este jueves 27 de agosto el documento del pedido de facultades legislativas que presentará ante el Congreso de la República.

De acuerdo con la agenda de la sesión del Consejo de Ministros, al mediodía se debatirá en Palacio de Gobierno el proyecto de ley que facultará al Gobierno de Keiko Fujimori a legislar por un periodo de 120 días en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributaria, simplificación administrativa y otras materias, propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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A pesar de que en cinco oportunidades el Ejecutivo retrasó el pedido de facultades legislativas, la misma Fujimori aseguró que esta semana se enviaría el documento al Legislativo. "Será más rápido que en gobiernos anteriores", dijo durante su transmisión en TikTok.

Incluso, la presidenta tomó como referencia el menor plazo registrado hasta ahora por una administración anterior: 44 días. A partir de ese antecedente, aseguró que su gobierno reducirá ese tiempo y realizará el envío en un periodo inferior a un mes. "Nosotros lo vamos a hacer en menos de 30 días", afirmó, aunque no especificó qué gestión logró anteriormente ese plazo.

Agenda de la PCM

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Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, adelantó que la fusión de ministerios no formará parte del pedido. En vez de ello, informó en una entrevista a RPP, se contemplará incorporar herramientas tecnológicas para agilizar la atención a los ciudadanos en las diversas instituciones.

"En el pedido de facultades hay un tema que es grande: que es mejorar la eficiencia del Estado. (...) (La fusión de ministerios) no lo dice expresamente el documento. Lo que dice es mejorar los procesos, incorporar la tecnología para que la atención al ciudadano sea mucho más rápida", declaró.

Durante la sesión de hoy en la PCM, también se discutirá sobre el Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2027, propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Gobierno cambió hasta cinco veces la fecha del pedido de facultades

Durante su mensaje a la Nación del 28 de julio, Fujimori anunció que su gobierno solicitaría facultades legislativas para hacer frente a la crisis de inseguridad y al fenómeno El Niño. Sin embargo, a casi un mes de aquel anuncio, el panorama sigue sin definirse: se han registrado más de cien homicidios, continúan las lluvias intensas y todavía no se ha establecido una fecha concreta para presentar oficialmente la solicitud.

La mandataria es quien más ha insistido públicamente en este tema. Desde su anuncio del 28 de julio, lo ha mencionado hasta en cinco oportunidades, asegurando que el proceso estaba en marcha, aunque nunca llegó a establecer una fecha concreta. En sus declaraciones, recurrió a expresiones generales como “la próxima semana” o “los próximos días”.

El primer ministro, Luis Galarreta, mantuvo la misma línea y tampoco precisó una fecha para presentar la solicitud, pese a que fue el primero en anunciar que el Gobierno recurriría a esta medida. Posteriormente, aseguró que “estaban a tiempo” y que era evidente que se estaban “apurando” para concretarla.





