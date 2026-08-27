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Esposa de Luis Galarreta trabaja en el Congreso: Declaración Jurada de María Luisa Carrillo confirma su vínculo

La esposa del presidente del Consejo de Ministros, María Luisa Carrillo Alzamora, registró una Declaración Jurada para laborar en el Congreso. De acuerdo con el medio La Encerrona, Carrillo trabajará dentro del despacho de Ana Patiño, diputada de Fuerza Popular.

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Esposa de Luis Galarreta trabaja en el Congreso: Declaración Jurada de María Luisa Carrillo confirma su vínculo | Composición/LR
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La esposa del premier Luis Galarreta, María Luisa Carrillo, habría ingresado a trabajar en el Congreso de la República tras el registro de su Declaración Jurada de Bienes y Servicios dirigida al Parlamento, según lo reportó el medio La Encerrona.

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Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas a nombre de María Luisa Mercedes Carrillo Alzamora del Congreso de la República para periodo 2026. Créditos: Jonathan Castro.

Durante la primera mitad del año, María Luisa Carrillo formó parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) desempeñándose como consultora dentro del despacho ministerial.

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Los registros del personal muestran que la esposa de Galarreta recibió una remuneración mensual de 15.600 soles, cobrando en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de este año. Sin embargo, la situación cambió en julio, mes en el cual su nombre dejó de figurar en las planillas del Midagri.

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Esto coincidió con la presentación de la declaración jurada de Luis Galarreta en julio, donde el actual presidente del Consejo de Ministros consignó que su cónyuge no se encontraba laborando en ninguna entidad estatal.

Pese a no registrar los vínculos de su esposa con el Estado, María Luisa Carrillo firmó y presentó una Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas dirigida específicamente al Congreso de la República correspondiente al año 2026. En el documento se muestra la sección de inicio de funciones, donde se evidencia su incorporación al Poder Legislativo.

El texto oficial no detalla el mes en el que habría ingresado a trabajar al Parlamento. Sin embargo, dado que trabajó en el ministerio hasta junio y no figuró en el registro de trabajadores del Estado durante julio, lo más probable es que su vínculo laboral con el Congreso se haya formalizado en agosto, según lo indicó el medio.

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Además, se señala que la nueva trabajadora cumplirá sus funciones dentro del despacho de la diputada fujimorista Ana Patiño. Hasta el momento, desde la Presidencia del Consejo de Ministros y la oficina de Luis Galarreta no se han pronunciado al respecto.

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