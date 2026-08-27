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Pamela López destapa acercamiento con Christian Cueva por accidente de su hijo y deja en shock con revelación: "Se quedó a dormir ..."

En medio de su nuevo romance, la influencer Pamela López sorprendió al revelar que vive una nueva etapa al lado de Christian Cueva y reconoció que hace unos días se unieron de forma inesperada.

Pamela López dispuesta a levantar 'bandera blanca' a sus conflictos con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela López dispuesta a levantar 'bandera blanca' a sus conflictos con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Pamela López reveló que retomó la comunicación con Christian Cueva luego de que uno de sus hijos sufriera un accidente mientras jugaba fútbol. El menor tuvo que recibir puntos de sutura, situación que llevó a la influencer a contactar al futbolista peruano para informarle lo ocurrido y permitir que pudiera acompañarlo durante ese momento.

En declaraciones para 'Amor y fuego', la trujillana explicó que, después de aquel episodio, percibió un cambio en la relación del jugador del Sport Boys con sus tres hijos. Además, afirmó que el acercamiento del padre hacia los menores la hace sentir feliz, pues, según manifestó, siempre ha buscado que ellos puedan mantener y fortalecer su vínculo familiar.

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Pamela López revela que retomó comunicación con Christian Cueva

Durante el reportaje, Pamela López fue consultada inicialmente por una fotografía en la que Christian Cueva aparecería junto a su menor hijo, ambos utilizando la camiseta de Sport Boys.

Ante la pregunta sobre la imagen, la animadora de eventos explicó que el niño sufrió una herida mientras practicaba fútbol y que la lesión requirió atención médica y puntos de sutura. Debido a esta situación, decidió comunicarse con el popular 'Aladino', quien acudió para estar junto a su hijo.

“Tuvo un accidente en el fútbol y eso hizo que yo tenga que llamar a su papá porque le iban a coser y bueno, el papá llegó, gracias a Dios él está estable, está bien”, relató Pamela López durante su conversación con el reportero del programa de espectáculos.

“Desde ahí él ha tenido un poco más de cercanía con sus hijos, lo cual obviamente yo como mamá me siento muy feliz, muy contenta porque eso era lo que yo quería”, añadió la influencer.

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El pedido de Pamela López a Christian Cueva que el futbolista terminó aceptando

Pamela López también contó que uno de sus hijos llegó a quedarse a dormir con Christian Cueva e incluso acudió a la concentración del futbolista. La situación, según explicó, forma parte de ese mayor acercamiento que ella buscaba promover entre el padre y los menores.

La influencer señaló que le pidió expresamente al futbolista peruano que intentara fortalecer nuevamente el vínculo con sus hijos. Su intención, de acuerdo con sus declaraciones, es evitar nuevos conflictos y priorizar el bienestar de los menores, considerando que atraviesan una etapa de crecimiento en la que el acompañamiento de ambos padres resulta importante.

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