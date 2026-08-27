HONOR Robot Phone: así es el primer smartphone con gimbal integrado

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El HONOR Robot Phone es el nuevo smartphone de HONOR que incorpora un gimbal mecánico integrado directamente en el cuerpo del dispositivo. Su sistema de tres ejes motorizados permite estabilizar y controlar el movimiento de la cámara, mientras que sus funciones de inteligencia artificial buscan facilitar la captura de fotografías y videos.

¿Qué es el HONOR Robot Phone y qué lo hace diferente?

El HONOR Robot Phone integra un sistema mecánico ultracompacto de 4DoF que incorpora el Gimbal ágil de titanio de HONOR. Desarrollado a través de 60 procesos de manufactura, este sistema integra más de 100 componentes de precisión y está respaldado por más de 100 patentes. En comparación con los gimbals convencionales, HONOR ha reducido el tamaño general del sistema en un 65%, al mismo tiempo que ha incrementado la resistencia estructural en un 200%.

Su motor de gimbal de titanio de 2.6g permite velocidades de control de hasta 360° por segundo, mientras que el motor HONOR Super steel Flip Motor ofrece una densidad de torque de 120 N·m/L. Juntas, estas tecnologías permiten un movimiento rápido y preciso, así como un posicionamiento estable dentro de un diseño insignia de tamaño de bolsillo.

¿Cómo funciona la cámara con inteligencia artificial del HONOR Robot Phone?

Como pionero en una nueva era de interacción multimodal encarnada, el HONOR Robot Phone introduce un control de movimiento de grado robótico impulsado por AI que transforma el dispositivo en un equipo de filmación personal autónomo. El brazo de la cámara admite una variedad de modos de movimiento cinematográfico, que incluyen Tilt Lock, First Person View (FPV), FPV Vertical y AI SpinShot, lo que ayuda a los creadores a capturar tomas más fluidas y dinámicas con mayor facilidad.

Al ejecutarse con MagicOS, el HONOR Robot Phone presenta el modo Robot YOYO, que combina percepción multimodal, comprensión contextual, reconocimiento de gestos y movimiento físico. El seguimiento de sujetos por AI (AI Subject Tracking) y la localización de la fuente de voz permiten que la cámara realice paneos e inclinaciones automáticas, manteniendo a los usuarios dentro del encuadre mientras graban un vlog, realizan una transmisión en vivo o se mueven durante una videollamada. Los controles de gestos manos libres también permiten a los usuarios desplegar el brazo de la cámara y capturar tomas sin tocar el dispositivo.

HONOR Robot Phone incorpora tecnología de ARRI

Este dispositivo marca el primer hito de producto bajo la alianza entre HONOR y ARRI, el diseñador de cámaras de cine profesional de renombre mundial. Yendo más allá de los filtros simples, el dispositivo adapta elementos seleccionados de la ciencia de imagen de ARRI y del flujo de trabajo de cine profesional para su uso en un smartphone.

El HONOR Robot Phone presenta un cuerpo unibody de metal integrado, pionero en Android, con una suave transición de bordes curvos R3. Cuenta con una impresionante pantalla HONOR AI Eye Comfort de 6.31 pulgadas LTPO OLED, protegida por el cristal HONOR NanoCrystal Shield. La pantalla admite frecuencias de actualización adaptativas de 1 a 120Hz y alcanza un sorprendente brillo pico de 6800 nits. Las tecnologías avanzadas de confort ocular, que incluyen una atenuación PWM de 4320Hz, brindan una experiencia de visualización cómoda durante un uso prolongado.

HONOR Robot Phone: precio y disponibilidad

El evento de lanzamiento oficial del HONOR Robot Phone representa la culminación de un espectacular viaje global. Presentado por primera vez en el MWC 2026 en marzo con gran éxito de la crítica, el dispositivo pasó a cautivar a la industria cinematográfica con impresionantes tomas de seguimiento estabilizadas en la China Night del Festival de Cine de Cannes y en el 28.º Festival Internacional de Cine de Shanghái.

El HONOR Robot Phone estará disponible en dos configuraciones: 12GB+512GB y 16GB+1TB, con un precio de RMB 9,999 y RMB 12,999, respectivamente, comenzando su distribución en China.

Conoce más sobre el HONOR Robot Phone, sus características y la tecnología de gimbal integrado que incorpora este nuevo smartphone en las plataformas oficiales de HONOR.

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