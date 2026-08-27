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Actriz Mayella Lloclla anuncia su matrimonio con ingeniero tras 15 años de romance y se confiesa: “Será un día especial”

La actriz peruana Mayella Lloclla dará un importante paso en su vida privada a los 40 años.

Mayella Lloclla y su pareja tienen un hijo en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Mayella Lloclla y su pareja tienen un hijo en común. Foto: Composición LR/Instagram.
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Mayella Lloclla, actriz peruana de 40 años, anunció que contraerá matrimonio con su pareja, el ingeniero industrial Jhefrey Vásquez, luego de 15 años de relación. La artista, quien interpretó a Dina Páucar en la miniserie de Latina y protagonizó exitosas series como 'Camote y paquete', 'Por la Sarita', 'Yo no me llamo Natacha', entre otros, confirmó que su boda se celebrará en noviembre de este año.

Cabe recordar que la pareja de la actriz también es el padre de su hijo. Ambos han logrado superar diferentes dificultades a lo largo de su relación, pues estuvieron distanciados durante casi seis años. Sin embargo, en 2021 decidieron retomar su romance y, desde entonces, se muestran muy contentos en las fotografías que comparten en redes sociales.

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Mayella Lloclla confiesa cómo será su boda con Jhefrey Vásquez

A pocos meses del gran día, Mayella Lloclla ya se encuentra ultimando los detalles de su boda con Jhefrey Vásquez. La actriz no dudó en revelar algunos detalles de la ceremonia, que se celebrará en noviembre.

“Estoy correteando como loca, mi boda va a ser entre íntima y no tan íntima, así que estoy muy emocionada con lo que estamos preparando. Será un día muy especial”, señaló a Trome la exprotagonista de 'Luz de Luna'.

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¿Cómo nació el amor entre Mayella Lloclla y Jhefrey Vásquez?

En una entrevista pasada, Mayella Lloclla contó que conoció a Jhefrey Vásquez cuando tenía 21 años, mientras grababa la serie 'Sarita Colonia'. Según relató, se enamoró a primera vista y poco después se hicieron novios. Fruto de su romance nació el pequeño Gael, quien actualmente tiene diez años.

Con el paso de los años, la pareja fortaleció su vínculo, aunque también atravesó una importante crisis. Mayella reveló que estuvieron distanciados durante seis años debido a que la relación se había desgastado y ambos sentían que ya no se entendían. Sin embargo, en 2021 se dieron una nueva oportunidad. “Estuvimos separados (como pareja), pero siempre hubo cariño y confianza. La comunicación nunca se perdió. Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo tiempo y decidimos volver”, expresó.

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