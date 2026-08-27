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Diego Chávarri recibió una ola de críticas luego de referirse al cuerpo de Samahara Lobatón durante una reciente emisión del programa de streaming 'Ya y?'. El exfutbolista intervino mientras los conductores comentaban un episodio protagonizado por la influencer en 'La prisión del destino 2', generando cuestionamientos por el tono de su apreciación.

El momento ocurrió cuando Gabriela Herrera recordó una escena del reality internacional en la que la hija de Melissa Klug habría expresado su intención de abandonar el programa después de una fuerte discusión. La conversación tomó otro rumbo cuando el exchico reality hizo un comentario sobre el físico de la influencer, intervención que posteriormente fue difundida en redes sociales y motivó diversas reacciones.

¿Cuál fue el comentario de Diego Chávarri sobre Samahara Lobatón?

Durante la transmisión de 'Ya y?', Gabriela Herrera relató que Samahara Lobatón quiso retirarse de 'La prisión del destino 2'un día antes de lo previsto. Según explicó la conductora, la influencer protagonizó un momento de tensión en el que intentaba salir del lugar y golpeaba una puerta mientras llevaba puesto un bikini.

"Ella se quería ir un día antes, estaba reventando la puerta… A todo esto, estaba reventando la puerta en bikini, dando el cu… para allá", comentó la exintegrante de 'Esto es guerra' mientras describía la escena ocurrida en el reality.

Fue entonces cuando Diego Chávarri interrumpió la conversación con una frase referida al físico de Samahara. "Bueno, si se le puede decir así…", manifestó el exfutbolista, en aparente alusión al derrier de la influencer.

La intervención del también exchico reality no pasó inadvertida. El fragmento fue compartido posteriormente por Ric La Torre en su cuenta de TikTok, donde cuestionó que se hicieran comentarios sobre el cuerpo de una persona.

Usuarios critican a Diego Chávarri en redes sociales

Tras la difusión del video, distintos usuarios expresaron su rechazo al comentario de Diego Chávarri y cuestionaron que se haya hecho referencia al cuerpo de Samahara Lobatón durante la conversación televisiva. Las opiniones se concentraron principalmente en considerar innecesaria la intervención del exfutbolista.

Entre los comentarios publicados por usuarios se pueden encontrar expresiones como: "Dicen que de los cuerpos no se opinan y así debe ser, pero si cuchuchean del cuerpo ajeno", "De su ex hijastra está hablando", "Tienen que hablar de ella para tener pantalla", "Son envidiosos" y "Hablan porque no está".



