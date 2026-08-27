Marcelo Tinelli oficializa nuevamente a Milett Figueroa como su novia y revela cómo afrontan la relación a distancia: “No nos vemos”

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Marcelo Tinelli confirmó nuevamente su relación sentimental con Milett Figueroa y dejó atrás las dudas sobre el vínculo que mantiene con la actriz. El conductor argentino fue consultado directamente sobre si continúa en pareja con la modelo peruana y respondió de manera contundente: "Sí, obvio", oficializando así esta nueva etapa de su romance.

La declaración del argentino llega luego de los recientes acercamientos entre ambos y de su visita al Perú, donde fue visto junto a Milett. La pareja había atravesado una separación meses atrás, pero sus encuentros volvieron a alimentar los rumores de una reconciliación que ahora quedó confirmada por el propio argentino.

Marcelo Tinelli confirma que retomó relación con Milett

Durante la entrevista, Marcelo Tinelli fue consultado directamente sobre su situación sentimental y si mantenía una relación con Milett Figueroa. Sin dudarlo, el presentador respondió: "Sí, obvio", dejando claro que actualmente mantiene un romance con la peruana.

El famoso conductor también explicó que ambos han conversado sobre su relación y dejó entrever que no considera necesario establecer una formalidad específica para definir el vínculo. Según contó, no suele ser de las personas que necesitan que un noviazgo sea oficializado mediante una pregunta, sino que prefiere que la relación avance de manera natural.

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Tinelli explica cómo afronta su relación a distancia con Milett Figueroa

Uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la pareja es la distancia, debido a que Marcelo Tinelli se encuentra en Argentina, mientras Milett Figueroa permanece en Perú. Al ser consultado sobre cómo afrontan esta situación, el conductor reconoció que actualmente no tienen encuentros frecuentes.

"Hace un tiempo que no nos vemos", manifestó el presentador durante la entrevista. Además, explicó que se trata de una relación en la que no existe convivencia, por lo que ambos deben afrontar las dificultades propias de mantener un vínculo sentimental a distancia.

Pese a esta situación, el argentino dejó claro con sus declaraciones que el romance continúa. Su confirmación se produce después de los recientes encuentros que protagonizó con Milett y de su visita a Lima, en medio de las versiones que apuntaban a una reconciliación entre ambos.