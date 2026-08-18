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Paco Bazán lanza polémico consejo a Curwen tras ampay de Carla Campos Salazar: “Ahí no se puede hacer familia”

Paco Bazán sorprendió por la radicalidad de sus consejos a Curwen tras la difusión de las imágenes de su novia, Carla Campos Salazar, en una discoteca.

Paco Bazán se pronunció sobre el caso Curwen. Foto: Composición LR/Instagram.
Paco Bazán se pronunció sobre el caso Curwen. Foto: Composición LR/Instagram.
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Paco Bazán se pronunció luego de que Magaly Medina mostrara imágenes de Carla Campos Salazar, novia de Curwen, bailando con un joven identificado como Alonso Grimaldo en una discoteca de Miraflores durante la madrugada.

El presentador de ATV aconsejó al streamer de 35 años y sorprendió al pedirle que termine su relación con la tiktoker y que cancele todos los planes de matrimonio que tenían. Según Paco, el romance con la diseñadora no debe seguir. "Ahí no se puede hacer familia. Regálale el anillo y rompe el compromiso", señaló el novio de Susana Alvarado a 'Magazine TV'.

PUEDES VER: El último y emotivo mensaje que Carla Campos Salazar le dedicó a Curwen horas antes de su ampay: “Lindo”

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Paco Bazán aconseja a Curwen tras ampay de su novia

Para Paco Bazán, las imágenes emitidas por 'Magaly TV: la firme', en las que aparecen Carla Campos Salazar y Alonso Grimaldo, representan una falta de respeto hacia Curwen. Por ello, recomendó al streamer terminar su relación con la joven de 24 años y atravesar este momento concentrándose en sus proyectos personales.

“El anillo regálaselo, se rompe el compromiso, contacto cero, sal de ahí, desaparece un tiempo y ahí no vuelvas, de verdad. Ahí no se puede hacer familia, en serio, pero tienes que ser valiente y son 21 días, tienes que levantarte temprano, bañarte, sales a correr, te metes a la ducha fría y ahí escribe tu libro, lee más, medita, y haz más stream y ya viene tu prime. Si Curwen aprovecha este momento para salir de esa tierra mala, les prometo que viene su prime”, expresó el exarquero.

PUEDES VER: Carla Campos Salazar, novia de 'Curwen', toma radical decisión tras ampay de Magaly Medina

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Paco Bazán a Curwen: “No busques que ella te dé una explicación”

Paco Bazán continuó con sus polémicos consejos a Curwen y sorprendió por la radicalidad de sus declaraciones. El presentador afirmó que Carla Campos Salazar buscará al streamer para darle explicaciones sobre las imágenes difundidas, pero le recomendó mantener un contacto cero y alejarse de la tiktoker.

“Lo positivo es que ahí no te vas a casar, ¿verdad? No puedes regresar ahí. La decisión que tomas no se dialoga, no se conversa. Y acá viene consejo de sensei para ti, lo que tienes que hacer es contacto cero, no busques que ella te dé una explicación, porque no la vas a entender, no es tu responsabilidad, tú no eres cuidador de nadie, no eres carcelero de nadie, tú no proteges a nadie, la gente es grande, adulta, se cuida sola", finalizó.

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