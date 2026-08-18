Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Paco Bazán se pronunció luego de que Magaly Medina mostrara imágenes de Carla Campos Salazar, novia de Curwen, bailando con un joven identificado como Alonso Grimaldo en una discoteca de Miraflores durante la madrugada.

El presentador de ATV aconsejó al streamer de 35 años y sorprendió al pedirle que termine su relación con la tiktoker y que cancele todos los planes de matrimonio que tenían. Según Paco, el romance con la diseñadora no debe seguir. "Ahí no se puede hacer familia. Regálale el anillo y rompe el compromiso", señaló el novio de Susana Alvarado a 'Magazine TV'.

Paco Bazán aconseja a Curwen tras ampay de su novia

Para Paco Bazán, las imágenes emitidas por 'Magaly TV: la firme', en las que aparecen Carla Campos Salazar y Alonso Grimaldo, representan una falta de respeto hacia Curwen. Por ello, recomendó al streamer terminar su relación con la joven de 24 años y atravesar este momento concentrándose en sus proyectos personales.

“El anillo regálaselo, se rompe el compromiso, contacto cero, sal de ahí, desaparece un tiempo y ahí no vuelvas, de verdad. Ahí no se puede hacer familia, en serio, pero tienes que ser valiente y son 21 días, tienes que levantarte temprano, bañarte, sales a correr, te metes a la ducha fría y ahí escribe tu libro, lee más, medita, y haz más stream y ya viene tu prime. Si Curwen aprovecha este momento para salir de esa tierra mala, les prometo que viene su prime”, expresó el exarquero.

Paco Bazán a Curwen: “No busques que ella te dé una explicación”

Paco Bazán continuó con sus polémicos consejos a Curwen y sorprendió por la radicalidad de sus declaraciones. El presentador afirmó que Carla Campos Salazar buscará al streamer para darle explicaciones sobre las imágenes difundidas, pero le recomendó mantener un contacto cero y alejarse de la tiktoker.

“Lo positivo es que ahí no te vas a casar, ¿verdad? No puedes regresar ahí. La decisión que tomas no se dialoga, no se conversa. Y acá viene consejo de sensei para ti, lo que tienes que hacer es contacto cero, no busques que ella te dé una explicación, porque no la vas a entender, no es tu responsabilidad, tú no eres cuidador de nadie, no eres carcelero de nadie, tú no proteges a nadie, la gente es grande, adulta, se cuida sola", finalizó.