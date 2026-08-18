Carla Campos Salazar, novia de 'Curwen', toma radical decisión tras ampay de Magaly Medina

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Luego de que ‘Magaly TV: La firme’ emitiera imágenes de Carla Campos Salazar bailando en una discoteca con un joven que no era Víctor Caballero, su pareja conocido como 'Curwen', la tiktoker de 24 años tomó una radical decisión en medio de la polémica que ha generado el ampay y que se ha convertido en tendencia en las redes sociales.

La diseñadora de profesión cerró los comentarios de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 100.000 seguidores, con el objetivo de evitar las críticas en sus publicaciones. Antes del ampay, cualquier usuario podía comentar las fotos y videos que compartía Campos Salazar.

Carla Campos Salazar cerró los comentarios tras ampay. Foto: Instagram.

Novia de Curwen cierra los comentarios en su cuenta de Instagram tras ampay

Carla Campos Salazar, quien está comprometida con Curwen luego de que el streamer le pidiera matrimonio el año pasado, solía compartir fotografías en las que modelaba las prendas de vestir que diseñaba. En sus publicaciones, la tiktoker recibía diversos comentarios en los que sus seguidores resaltaban su talento como su belleza.

Sin embargo, tras la emisión del ampay, Campos Salazar decidió cerrar los comentarios de sus publicaciones y actualmente ningún usuario puede dejar mensajes en ellas. En una entrevista pasada, el propio Curwen aseguró que la tiktoker es una persona muy tímida y que le afectan bastante las opiniones que los cibernautas realizan sobre ella en redes sociales. Por ello, prefiere mantenerse al margen y llevar un perfil bajo, a diferencia de su novio, quien suele generar polémica por sus ácidos comentarios.

Por su parte, Curwen también restringió los comentarios, aunque únicamente en la fotografía que tiene anclada junto a Carla Campos Salazar en Instagram. El streamer confirmó que volverá a pronunciarse sobre el tema durante la tarde, a través de su podcast 'Brutalidad política', del que es conductor.

¿Cómo fue el ampay de Carla Campos Salazar?

Según las imágenes de ‘Magaly TV: La firme’, Carla Campos Salazar fue captada bailando con un joven, de nombre AlonsoGrimaldo, durante la madrugada del último sábado en una discoteca de Miraflores.

El reportero del programa se contactó con Curwen, quien negó que se haya producido una infidelidad. El periodista afirmó que sabía que su pareja asistiría a dicha discoteca y explicó que prefirió no acompañarla porque se quedaría en casa viendo 'X-Men'.