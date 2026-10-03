Corazón Serrano anunció la ruptura de vínculos laborales con el coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia de abuso de la joven bailarina Yaleska Tacuri, conocida como Amber. Fotos: Instagram

Corazón Serrano anunció la ruptura de vínculos laborales con el coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia de abuso de la joven bailarina Yaleska Tacuri, conocida como Amber. Fotos: Instagram

Después de que la joven bailarina Yaleska Tacuri, conocida artísticamente como Amber expusiera públicamente un presunto abuso sexual por parte del coreógrafo Jeremy Iturri, la agrupación musical Corazón Serrano anunció la suspensión del director de danza. Sin embargo, ante la aparición de nuevos testimonios, el grupo piurano decidió romper todo vínculo laboral con el artista.

"En Corazón Serrano hemos tomado conocimiento de nuevos testimonios difundidos públicamente que involucran a la persona que venía prestando servicios artísticos y coreográficos para nuestra agrupación. Recibimos estas declaraciones con la seriedad, sensibilidad y respeto que merecen las personas que han decidido alzar su voz. Ante la naturaleza de lo expuesto, hemos decidido dar por terminada de manera definitiva toda vinculación profesional con dicha persona", señala el comunicado que compartieron el último viernes 2 de octubre.

Corazón Serrano rompe vínculos con Jeremy Iturri

Cabe indicar que Jeremy Iturri, quien prestaba servicios artísticos y coreográficos para Corazón Serrano, anunció que tomará acciones legales contra Yaleska Tacuri, quien asegura haber sido víctima de abuso sexual en 2023, cuando tenía 19 años. Más allá de las medidas legales, el grupo decidió no continuar trabajando con el coreógrafo.

Corazón Serrano tomó esta decisión en base a nuevos testimonios que emergieron, reafirmando su compromiso con el respeto y la protección de las mujeres. Foto: Facebook

Asimismo, Corazón Serrano aclaró que la participación de Jeremy Iturri en sus presentaciones era en calidad de tercero independiente mediante la prestación eventual y esporádica de servicios específicos. "Como agrupación, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y la protección de las mujeres, principios fundamentales que orientan nuestro actuar", concluyen en su comunicado.

“¡Eso! Por eso siempre lo diré: Son la mejor orquesta del Perú, no son dan talento y buena música, también actúan con grandes valores”, “Corazón Serrano no necesita bailarines o coreógrafos, las mismas cantantes lo hacen mejor y con mucho talento, las felicito”, “Eso sí es dar un comunicado bien escrito y dicho. Fue un coreógrafo, no integrante de Corazón Serrano” y “El mejor grupo de cumbia, por eso me gusta, por qué hay respeto y tienen un corazón sincero y son una familia unida por la música, les deseo mucha suerte y bendiciones”; fueron algunas de las reacciones de sus fans.