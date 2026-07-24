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Susana Alvarado rompió su silencio tras las críticas por su diferencia de edad con Paco Bazán. El escenario fue una reciente entrevista con Verónica Linares, donde la popular cantante de Corazón Serrano habló sin reservas sobre distintos aspectos de su vida pública y personal, entre ellos su relación con el conductor de ‘El deportivo en otra cancha’.

Durante la conversación, salió inevitablemente a flote la brecha generacional con el exarquero, 17 años mayor que ella. Ese detalle, presente desde el inicio de su romance, generó múltiples comentarios. Sin embargo, la artista piurana aclaró que no supone un problema en su relación.

Susana Alvarado habla sobre la diferencia de edad que tiene con Paco Bazán

En la entrevista, Susana recordó cómo comenzó su historia de amor con Paco Bazán. La integrante de Corazón Serrano reveló que desde el primer momento conversaron sobre lo que cada uno buscaba en una relación y ella dejó en claro que quería algo serio. También contó que el conductor no escatima en detalles y que incluso le hizo llegar flores amarillas a Miami. “Uno nota el interés que tiene la persona, qué es lo que quiere, para qué te quiere”, declaró.

Ante ello, Verónica Linares le preguntó directamente por la diferencia de edad. “¿Esa pregunta te hiciste? Porque, además, hay una diferencia de edad…”, comentó la periodista. La cantante de 27 años respondió, minimizando las críticas que recibió junto a su pareja: “Sí, pero no la siento. Él es bien gracioso, bien divertido. No siento que haya un problema”.

Para Linares, esa comodidad también responde al lado serio de Susana, a quien considera más madura que muchas chicas de su edad. Aunque la artista se mostró sorprendida por la afirmación, continuó explicando que otro punto que favorece su relación es la afinidad en estilos de vida. “Siento que con él también compartimos… por ejemplo, él tampoco sale, ya pasó esa etapa… él ya quemó esa etapa de ya no salir. También es un poco lo que yo busco porque no me gustaría estar con alguien que, mientras yo estoy trabajando, él está en una discoteca. Yo también estoy en una edad donde no busco eso, que lo respeto en personas que sí, pero depende de cada pareja, sus acuerdos que tengan”, sentenció.