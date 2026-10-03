Perú vs Canadá EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido amistoso de fecha FIFA 2026

¿A qué hora juega Perú vs Canadá EN VIVO? | Sigue el amistoso internacional de fecha FIFA desde el Stade Saputo a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de América TV; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

El equipo dirigido por Mano Menezes buscará mantener el nivel mostrado en su auspicioso empate frente a México. Luego de este compromiso, la Bicolor se enfrentará a Colombia en el cierre de su gira.

¿A qué hora juegan Perú vs Canadá HOY?

El amistoso entre Perú vs Canadá por fecha FIFA está programado para jugarse a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana).

México: 7.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 p. m. (miércoles 30)

¿Dónde ver Perú vs Canadá EN VIVO GRATIS?

El canal de TV para ver el Perú - Canadá será América TV (canal 4 y 704 en HD) a través de la señal abierta.

¿Cómo ver Perú vs Canadá ONLINE?

En territorio sudamericano, podrás ver este amistoso Perú vs Canadá a través de la plataforma de streaming Amazon Prime. En suelo peruano, podrás seguirlo en la plataforma América tvGO y la cobertura online gratis que ofrece La República con el minuto a minuto.

Alineaciones Perú vs Canadá

Estos serían los equipos titulares de Perú y Canadá para el partido amistoso de hoy en el Stade Saputo, ubicado en la ciudad de Montreal. André Carrillo se postula como una de las novedades en el once inicialista.

Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún; Piero Magallanes, Jairo Vélez y Gianluca Lapadula.

Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún; Piero Magallanes, Jairo Vélez y Gianluca Lapadula. Canadá: St. Clair; Sigur, De Fougerolles, Priso, Laryea; Saliba, Choiniére, Buchanan, Shaffelburg; J. David y Larin.

Perú vs Canadá: pronósticos

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Perú vs Canadá. El conjunto rojo parte como amplio favorito.

Betsson: gana Perú (5,40), empate (3,70), gana Canadá (1,62)

Betano: gana Perú (5,10), empate (4,85), gana Canadá (1,62)

Bet365: gana Perú (4,50), empate (4,00), gana Canadá (1,53)

1XBet: gana Perú (5,26), empate (4,31), gana Canadá (1,67)

Doradobet: gana Perú (5,33), empate (4,00), gana Canadá (1,55).

Perú vs Canadá: historial

La selección peruana y su par canadiense solo registran dos enfrentamientos.