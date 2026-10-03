Minería ilegal opera sobre concesiones del Abujao, en la ruta de la carretera que impulsaron FP, APP y Somos Perú

La minería ilegal avanza en la cuenca del río Abujao, en la región Ucayali, sobre áreas donde existen concesiones mineras y a pocos metros del trazado de la carretera Pucallpa-Cruzeiro do Sul. El megaproyecto lo promovió desde octubre de 2020 el entonces congresista César Gonzales Tuanama, de Somos Perú, con el respaldo de legisladores de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, tres partidos que compiten en los comicios de este domingo.

Convoca en la serie 'Dorada Opacidad' recorrió los pueblos del Abujao, cruzó bases de datos y documentos, e identificó 34 concesiones y petitorios alrededor de la cuenca, repartidos entre 22 titulares. Suman 14.900 hectáreas solicitadas entre 2018 y agosto de 2026. El portal precisa que un petitorio no autoriza a extraer oro, pero que hay concesiones que se superponen con áreas donde constató minería ilegal.

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Los mapas satelitales de la ONG Afronta, elaborados para el reportaje, confirman la actividad extractiva. La deforestación por minería en las áreas concesionadas pasó de 29,32 hectáreas entre enero y agosto de 2025 a 31,7 hectáreas en el mismo periodo de este año. Los cultivos ilícitos crecieron 2.481% entre 2015 y 2021 y llegaron a 1.394 hectáreas solo en el Abujao, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La actividad ilegal se concentra en la quebrada Lobo y el caserío 28 de julio, cerca de la ruta proyectada. La quebrada es un hito en la creación del Área de Conservación Regional Comunal Alto Tamaya-Abujao. El equipo de Convoca registró en agosto peque-dragas o balsas succionadoras que filtran material aurífero del lecho del río. La carretera no avanzó por su impacto ambiental y por la oposición de las organizaciones indígenas, pero el reportaje advierte que el proyecto continúa como una amenaza latente.

Titulares de derechos y candidatos

La mayor concentración de derechos mineros pertenece a Jesús Edison Baca Condori y sus hijos Andrea Imey y Josep Edison Baca Florez, de una familia con negocios de oro en Huepetuhe, Madre de Dios. Reúnen nueve concesiones y petitorios por 5.400 hectáreas, más de un tercio de la superficie declarada. Baca Condori figura como imputado por presunto cohecho pasivo propio en un caso iniciado en 2017, que está en apelación. Marciano Salas Taricuarima, titular de la concesión Santa Cruz 28, presentó el 3 de junio de 2026 el petitorio SAT 28, de 300 hectáreas, cuando la minería ilegal ya estaba documentada en el sector, según Convoca.

También, el reportaje señala que Jesús Pitter y Wilder Matías Gambini Rupay, hermanos del gobernador regional Manuel Gambini, son socios de una empresa que obtuvo más de S/ 1.7 millones en contratos de tres municipalidades en 2021 y 2022, antes de la gestión del gobernador, que empezó en 2023. Los alcaldes de entonces, elegidos por APP, buscan volver a sus cargos: Segundo Pérez Collazos por Somos Perú, y Ribenton Sánchez Rengifo y Víctor Hugo López Ríos por APP. Gambini defiende la integración vial con Brasil. Convoca dijo que no recibió respuesta a sus preguntas.

Fuerza Popular postula al Gobierno Regional a Francisco de Asís Mendoza de Souza, 'Pacho', contra quien el Ministerio Público pide 27 años de prisión por lavado de activos; la tesis fiscal vincula el dinero investigado con el narcotráfico. En 2022, la Policía incautó fusiles, pistolas y municiones en una vivienda de Yarinacocha registrada a nombre de su hijo, quien no figura entre los detenidos. Pobladores entrevistados por el medio confirmaron el dominio de miembros del Comando Vermelho en el Abujao a través del narcotráfico y la minería ilegal. Este domingo, Ucayali elige gobernador y alcaldes en Coronel Portillo, donde se ubica la cuenca, y Brasil también va a las urnas.