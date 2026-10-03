Briela Cirilo viene demostrando una faceta distinta tras su salida de Corazón Serrano. La cantante peruana sorprendió al unirse al Jeque árabe peruano para poner orden en las calles de Ventanilla, donde enfrentaron a un usuario al verlo miccionando en la vía pública. "Ve a tu casa", fue lo que le repitió la artista varias veces.

El video de Briela Cirilo, compartido el pasado 2 de octubre, recibió diversos comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron la autenticidad de la escena y consideraron que podría haber sido preparada, otros respaldaron el llamado de atención realizado al hombre.

Briela Cirilo enfrenta a joven por miccionar en la calle

El popular 'jeque' árabe peruano compartió imágenes desde un vehículo que transporta agua, junto a Briela Cirilo, quien no duda en cuestionar a un hombre que estaba miccionando en la vía pública. "¡No se orina! Asqueroso, ve a tu casa. Ve a tu casa, sin valores", se le escucha decir a la cantante, quien sueña con interpretar canciones de Disney.

El video de Briela Cirilo y Jeque árabe peruano se viralizó. Foto: Instagram

Cuando el sujeto los enfrentó por mojarlo, Briela Cirilo no se quedó callada y siguió cuestionando al hombre. "Anda a tu casa, cochino. ¡Eres un cochino! Ve para allá, oye", añadió muy molesta.

"Saludos a Briela, me deja bien mi neta", "Me encantó , ustedes quieren cambiar algo que siempre critiqué del Perú", "Más sorprende al policía dentro del patrullero sin hacer nada, como siempre", "No hay necesidad de gastar tanta agua, pones en riesgo la vida de los demás. Hay maneras distintas de educar a la gente", "Está orinando y una patrulla al frente con un policía adentro. Sospechoso, pero está bien que hagan estos videos para que la gente sea consciente" y "Jeque, haz algo también para que no voten basura en las calles y en los ríos en todo el Perú y que todos siembren plantas más árboles"; fueron algunos comentarios que dejaron los cibernautas.