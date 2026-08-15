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Mario Hart revela cómo son sus encuentros con Korina Rivadeneira tras su ruptura: “Por nuestros hijos, sí”

Mario Hart habló en exclusiva con el programa 'Magaly TV: la firme' y contó detalles de cómo es su relación con la modelo venezolana Korina Rivadeneira ahora que ambos están separados.

Mario Hart y Korina Rivadeneira tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Mario Hart y Korina Rivadeneira tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
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Mario Hart habló sobre su separación de Korina Rivadeneira durante su visita al programa de Magaly Medina, luego de que ambos pusieran fin a una relación de alrededor de 10 años. El piloto confirmó que actualmente mantienen una dinámica distinta como padres y aseguró que buscan llevar el proceso de la manera más madura posible.

El conductor del podcast 'Sin + que decir' también reconoció que la separación ha sido un proceso complicado para sus hijos. Pese al fin de su relación sentimental, explicó que él y la modelo venezolana procuran mantener una buena comunicación y compartir momentos familiares cuando sea necesario, con el objetivo de que sus pequeños no se vean afectados por la ruptura.

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Mario Hart revela cómo son sus encuentros con Korina Rivadeneira tras separarse

Mario Hart explicó que, pese a estar separados, él y Korina Rivadeneira decidieron mantener la mejor relación posible por el bienestar de sus hijos. El piloto señaló que ambos pueden coincidir en actividades familiares y compartir con los pequeños sin que exista tensión entre ellos.

"Por nuestros hijos, sí. Tratar de tener la mejor relación posible, que es lo más sano", sostuvo el exconductor de 'Mande quien mande' al explicar la decisión que tomó junto a la extranjera.

El exchico reality también contó anteriormente que existen fines de semana en los que ambos se reúnen para hacer planes con sus hijos. Además, destacó que mantiene una buena relación con la familia de Korina y que ella conserva un vínculo cercano con sus familiares, lo que les permite mantener una dinámica familiar pese a que su relación como pareja llegó a su fin.

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Mario Hart revela cómo les dijo a sus hijos que se separó de Korina

Mario Hart reconoció que uno de los momentos más difíciles de la separación fue comunicarles la decisión a sus hijos. El conductor contó que su hija mayor, Larita, ha sentido especialmente su ausencia y que incluso le ha expresado que lo extraña. Según relató, la pequeña en algunas ocasiones intenta no quedarse dormida por temor a que su papá se vaya mientras ella duerme, una situación que evidenció el impacto emocional que la ruptura ha tenido en ella.

Pese a esta situación, el piloto explicó que él y Korina Rivadeneira buscan mantener una dinámica familiar que les permita acompañar a sus hijos en momentos importantes. En fechas especiales pueden compartir como familia, como ocurrió durante el cumpleaños de su hijo Marito, cuando el piloto se quedó en la casa para despertarlo junto a sus familiares y darle una sorpresa.

Además, ambos acordaron no presentarles nuevas parejas sentimentales mientras no se trate de relaciones serias, pues consideran que exponerlos constantemente a personas que luego podrían desaparecer de sus vidas podría generarles confusión.

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