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¡No es Mario Hart! Paloma Fiuza ilusionada con instructor fitness argentino: "Un momento muy bonito de mi vida"

Paloma Fiuza vive un momento especial tras rumores con Mario Hart. Luego de ser vista con el instructor argentino Santi Laumann, sorprendió al hablar públicamente sobre esta etapa de su vida.

Paloma Fiuza habló con 'Amor y Fuego' sobre instructor argentino.
Paloma Fiuza habló con 'Amor y Fuego' sobre instructor argentino. | Foto: composición LR/Instagram
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Paloma Fiuza atraviesa un momento especial en el plano sentimental. Tras los rumores que la vincularon con Mario Hart, la modelo brasileña sorprendió al mostrarse junto a un instructor fitness argentino de 32 años, Santi Laumann, quien compartió en redes sociales una imagen que desató comentarios inmediatos entre sus seguidores.

La revelación generó expectativa y, poco después, la recordada integrante de Axé Bahía fue abordada por la prensa. Con evidente entusiasmo, confirmó que vive una etapa de plenitud personal, aunque prefirió mantener cierta reserva sobre los detalles de su relación.

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Paloma Fiuza feliz junto a Santi Laumann

Frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Fiuza fue consultada tras la difusión de la fotografía en la que aparece con Laumann. Ante la pregunta de si se encontraba más enamorada que nunca, respondió con una sonrisa y agradeció al reportero, dejando entrever su felicidad.

Cuando se le pidió precisar quién decidió oficializar el vínculo, la bailarina optó por la discreción: “Yo no quiero hablar mucho de mi vida privada, la verdad… pero estoy contenta, eso es lo más importante”.

Sin embargo, al ser consultada directamente sobre si estaba feliz de iniciar una nueva etapa en el amor, no dudó en responder: “Estoy feliz, sí”.

Paloma Fiuza habló con 'Amor y Fuego' sobre instructor argentino.

Paloma Fiuza habló con 'Amor y Fuego' sobre instructor argentino. Foto: captura 'Amor y Fuego'

Más adelante, cuando le preguntaron si era su primera relación tras separarse del uruguayo Tomi Narbondo a finales de 2025, Fiuza insistió en mantener su vida personal en reserva, pero reafirmó el buen momento que atraviesa. “No quiero hablar mucho de mi vida privada, pero lo que les voy a contar es que estoy contenta, estoy pasando un momento muy bonito en mi vida”, declaró.

En otro pasaje de la entrevista, se le preguntó si estaba en su mejor momento y respondió sin rodeos que sí. Finalmente, al ser consultada sobre si Santi Laumann lograba adaptarse a su apretada agenda laboral, contestó con humor: “Sí, se acomoda a todo”.

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