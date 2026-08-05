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Padres de Naldy Saldaña rompen su silencio tras denuncia contra exdirector musical de La Bella Luz: "Es demasiado dolor para nosotros"

Los padres de la cantante de 26 años revelaron que viajarán a Lima para acompañar a su hija y expresaron su indignación tras conocer la denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra el exdirector musical de La Bella Luz.

Padres de Naldy Saldaña se muestran indignados por denuncia de su hija. Foto: composición LR/América TV
Padres de Naldy Saldaña se muestran indignados por denuncia de su hija. Foto: composición LR/América TV
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Gerardo Saldaña y Dermila Toro, padres de la cantante Naldy Saldaña, expresaron su profunda indignación luego de que su hija denunciara haber sido víctima de presuntos tocamientos indebidos por parte del entonces director musical de La Bella Luz, quien fue separado de su cargo tras revelarse la acusación. La familia aseguró que no dejará el caso impune y confirmó que viajará desde Morropón hasta Lima para acompañar a la artista durante este difícil proceso.

En medio de la conmoción por la denuncia, los padres de la vocalista de 26 años manifestaron el dolor que atraviesan al conocer lo ocurrido y respaldaron la decisión de su hija de hacer pública su historia. "Estamos indignados con esto que está pasando, somos del norte, es una situación muy gravísima, pero esto no se va a quedar así. Es demasiado dolor para nosotros", señaló el padre de la artista en una llamada telefónica en 'América hoy'.

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Padres de Naldy Saldaña anuncian que viajarán a Lima para respaldar a la cantante

Tras conocerse la denuncia contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, Gerardo Saldaña aseguró que la familia no permanecerá indiferente frente a lo ocurrido y confirmó que viajarán desde Morropón hasta Lima para acompañar a su hija durante las diligencias, y reiteró que buscarán que el caso no quede impune. "Esto no se va quedar así, vamos a hacer todo lo posible, estamos viajando", afirmó el padre de la cantante.

Por su parte, Dermila Toro también manifestó la difícil situación emocional que atraviesan desde que conocieron lo ocurrido con su hija. "Estamos pasando por una situación muy crítica, delicada. Es un tema de mi hija, ustedes se imaginarán cómo estoy yo como madre, no tengo palabras", expresó.

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La madre de Naldy Saldaña revela por qué la cantante tardó en hacer pública la denuncia

Durante sus declaraciones, Dermila Toro contó que fue una de las primeras personas en enterarse de la presunta agresión. "El día que sucedió Naldy me lo contó a mí llorando y ahí mismo puso la denuncia en la Fiscalía. Ella estaba esperando que por parte de la orquesta actúen y la defiendan, pero no hicieron eso. Ella se estaba cargando de valor para exponer lo que le estaba pasando porque no es fácil", explicó la madre de la cantante.

Asimismo, reveló que la intérprete esperaba que la agrupación musical tomara medidas y apartara al denunciado, motivo por el cual permaneció trabajando cerca de un mes más con la orquesta. Sin embargo, aseguró que llegó un momento en el que ya no pudo continuar. "No iba a soportar verle la cara a un monstruo", afirmó.

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