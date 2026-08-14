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Valeria Piazza expresa su total indignación contra mujer que agredió en plena calle a Naldy Saldaña: "Ella es la víctima"

Valeria Piazza cuestionó el trato que recibió Naldy Saldaña al acudir a declarar por el caso contra César Sánchez y rechazó los comentarios que responsabilizan o cuestionan a la cantante.

Naldy Saldaña llegó a la Depincri a rendir su declaración por su denuncia contra César Sánchez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Naldy Saldaña llegó a la Depincri a rendir su declaración por su denuncia contra César Sánchez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Valeria Piazza manifestó su indignación luego del incidente que protagonizó Naldy Saldaña al llegar a la Depincri de San Juan de Lurigancho para brindar su declaración por la denuncia contra César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz. La cantante fue increpada por una mujer frente a las cámaras.

La desconocida se acercó con un celular y le lanzó frases como “Di la verdad, te gustó”, situación que generó una inmediata reacción de la conductora de 'América espectáculos'. La presentadora cuestionó que una mujer que acude ante las autoridades sea expuesta a este tipo de comentarios y reflexionó sobre el temor que pueden experimentar otras personas al momento de denunciar.

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Valeria Piazza cuestiona a mujer que agredió a Naldy Saldaña

Durante la emisión del programa de América TV, Valeria Piazza se refirió al episodio que vivió Naldy Saldaña y cuestionó que se ponga en duda a quien denuncia. Para la conductora, situaciones como esta pueden convertirse en un factor que desanime a otras mujeres a acudir ante las autoridades cuando atraviesan circunstancias similares.

"Vieron lo que tuvo que pasar, es por eso que en este país, las mujeres tienen tanto miedo de denunciar porque siempre se les cuestiona a la víctima…", expresó Piazza al analizar lo ocurrido con la cantante.

La presentadora también recordó que la esposa de César Sánchez afirmó que Naldy y el exintegrante de La Bella Luz eran amantes y mantenían una relación. Sin embargo, Valeria marcó distancia de esa versión y señaló que, desde su perspectiva, el material audiovisual difundido sobre el caso mostraría una situación diferente.

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Valeria Piazza defiende a Naldy Saldaña tras comentarios

La conductora también rechazó los mensajes que surgieron a raíz de la denuncia contra César Sánchez Chavesta. Valeria Piazza aclaró que no conoce personalmente todos los detalles de la relación entre los involucrados y, por ello, no puede afirmar qué ocurrió fuera de lo que se ha mostrado públicamente.

No obstante, sostuvo que su apreciación del video es que Naldy no habría consentido el contacto. Finalmente, resumió su postura con una frase contundente: "Ella es la víctima".


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