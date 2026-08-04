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Sheyla Rojas rompió el silencio y confirmó sus salidas con Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular. La revelación se produjo tras el ampay difundido en el programa ‘Amor y Fuego’, donde se la vio junto al político. Horas después, la influencer se enlazó en vivo con Magaly Medina para ofrecer declaraciones exclusivas sobre su situación sentimental, luego de poner fin a su relación con el empresario mexicano conocido como ‘Sir Winston’.

Durante la conversación televisiva, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ admitió que está conociendo a Ramírez y, lejos de evadir las críticas, lo defendió frente a los cuestionamientos por las investigaciones oficiales que enfrenta.

Sheyla Rojas defiende a su saliente, el excongresista Joaquín Ramírez

El tema de los antecedentes de Joaquín Ramírez —exalcalde de Cajamarca y exsecretario general de Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori— salió a flote en la entrevista cuando Magaly Medina cuestionó sin filtro a Sheyla Rojas: "¿No te da un poco de temor vincularte con un hombre que es bastante mayor que tu último novio y que está vinculado a la política y a temas de investigaciones judiciales?".

Ante la pregunta, la recordada ‘Leona Loca’ no esquivó la polémica y reconoció el historial de Ramírez. Sin embargo, rápidamente procedió a defender la imagen del excongresista al resaltar su faceta empresarial. “Sí, obviamente, pero yo estoy conociendo el lado de él. Yo veo que es un hombre muy trabajador, que ha hecho empresa. Se pueden decir muchas cosas negativas de las personas y nadie está libre de denuncias, cosas así. Lo que yo puedo ver es que es un hombre muy exitoso porque él ha hecho sus cosas”, afirmó.

En esa línea, la influencer transmitió confianza en que los procesos legales del político se resolverán favorablemente, tal y como él se lo ha asegurado, y atribuyó las críticas a los celos de terceros. “Me parece injusto que a veces la gente pueda manchar el nombre de alguien con facilidad. Sé que todos sus temas legales van a llegar buen puerto, Dios quiera. Eso es lo que él me ha dicho y yo creo que va a ser así. Tarde o temprano se va a hacer justicia. Yo veo que es un hombre súper trabajador. Está enfocado ahorita en la campaña y, obviamente, genera mucha envidia”, aseveró.

Las palabras de Sheyla Rojas motivaron que la popular ‘Urraca’ le recordara las lecciones de su anterior relación con ‘Sir Winston’ y le sugiriera no ser tan crédula. La modelo reconoció las advertencias, aunque reafirmó su confianza en lo que está descubriendo de Joaquín Ramírez en esta etapa de salientes. “Ah, obvio, recién nos estamos conociendo. Yo te estoy diciendo lo que veo y por lo que él me pueda decir. Tampoco me voy a dejar llevar por las noticias. Noticias hay en todos lados y de todo el mundo. No todo lo que pueda salir es verdad”, manifestó.

Finalmente, cuando Magaly le preguntó directamente si le gustó el físico o la billetera del excongresista y si le hubiese atraído igual si “no tuviera un real”, la influecer fue tajante al asegurar que no estaría con una persona sin recursos, pues para ella la admiración es fundamental. “No, pues, Magaly, tampoco me voy a meter o salir con cualquier hijito del vecino. No hay forma. Tú no lo harías y creo que cualquier mujer con dos dedos de frente tampoco lo haría. Si salgo con alguien, número uno, lo quiero admirar. Eso es básico. Obviamente, me parece atractivo. También se que es súper trabajador, es super sencillo, divertido. Te puedo decir muchas cosas, pero tampoco. Yo recién lo estoy conociendo, en verdad”, declaró.