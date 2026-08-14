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Paolo Guerrero vuelve a seguir a Alondra García Miró en Instagram y repostea una de sus publicaciones

El futbolista de Alianza Lima sorprendió al repostear una publicación de su expareja Alondra García Miró y seguirla nuevamente en Instagram, pero horas después cambió de decisión.

Paolo Guerrero sigue a Alondra García Miró y luego lo borra. Foto: composición LR/Instagram/idu_oficial
Paolo Guerrero sigue a Alondra García Miró y luego lo borra. Foto: composición LR/Instagram/idu_oficial
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Una inesperada interacción en redes sociales volvió a poner a Paolo Guerrero y Alondra García Miró en el centro de la atención. El futbolista de Alianza Lima reposteó una de las últimas publicaciones de su expareja y, durante un breve periodo, su cuenta también figuró entre los perfiles que seguían a la influencer.

La interacción, sin embargo, duró pocos minutos y posteriormente el 'Depredador' dejó de seguir a la modelo. El episodio tomó mayor relevancia porque, durante este mismo periodo, Ana Paula Consorte, actual pareja del futbolista y madre de sus hijos, tampoco aparecía siguiéndolo en Instagram.

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Paolo Guerrero sorprendió al repostear una publicación de Alondra García Miró

Alondra García Miró, quien mantiene una relación con Francisco Alister Moreno, había compartido un carrete de fotografías en su cuenta oficial de Instagram. Poco después, una de estas publicaciones apareció entre los contenidos que Paolo Guerrero había republicado en su perfil, generando sorpresa entre quienes siguen la actividad del futbolista en redes sociales.

El detalle no pasó desapercibido debido a que el futbolista solo tenía tres contenidos compartidos en su cuenta. Por ello, la aparición de una publicación de la modelo destacó rápidamente entre sus publicaciones y provocó comentarios de algunos usuarios, quienes estuvieron atentos a la inesperada interacción entre ambos.

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Paolo Guerrero dejó de seguir a Alondra García Miró horas después

La situación tuvo un nuevo giro horas después de que se produjera el inesperado acercamiento en Instagram. Paolo Guerrero dejó de seguir a Alondra García Miró en la plataforma, por lo que el cambio volvió a generar interrogantes entre sus seguidores.

El movimiento cobró todavía mayor relevancia debido a la situación de Ana Paula Consorte en redes sociales. La actual pareja del futbolista y madre de sus hijos ya no aparecía siguiendo al futbolista en Instagram. Asimismo, el jugador tampoco figuraba siguiendo actualmente a la madre de sus hijos en la mencionada plataforma digital.

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