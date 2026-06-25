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Mario Irivarren sorprendió al revelar que tuvo un inesperado reencuentro con su expareja, Alondra García Miró. El exchico reality contó que recientemente coincidió con ella en un restaurante de Lima, donde la observó de espaldas mientras se encontraba acompañada de sus amigas, sin llegar a interactuar. “Fingí demencia”, confesó en su pódcast 'La manada' al relatar el incómodo momento que vivió al verla nuevamente tras varios años.

“Probablemente no me vio. Estaba a cinco metros, de espaldas. Entonces no iba a pararme de mi mesa para ir a decirle hola”, explicó el popular 'Calavera coqueta', quien además se sinceró al reconocer que era imposible que la modelo visitara su programa de YouTube: “Porque está totalmente alejada del tema… no estoy seguro dónde vive… y por lo que leo en los comentarios está con un millonario”, concluyó.

El reencuentro inesperado entre Mario Irivarren y Alondra García Miró en Lima

El exchico reality detalló que el reencuentro con Alondra García Miró ocurrió de manera casual en un restaurante de Lima, donde ella se encontraba con un grupo de amigas. El influencer explicó que decidió no acercarse para evitar una situación incómoda y aseguró que prefirió mantener la distancia pese a reconocerla en el lugar.

En otro momento de su intervención, Mario Irivarren recordó uno de los episodios más mediáticos de su relación con la modelo, cuando en el programa 'Fábrica de sueños' de ATV le propuso matrimonio de manera simbólica. El exintegrante de 'Esto es guerra' rememoró ese instante como un momento que lo expuso públicamente y señaló que en aquel entonces vivía una etapa distinta junto a ella, con quien fue pareja durante su paso por televisión.

Finalmente, la expareja de Onelia Molina también se refirió a la posibilidad de invitar a Alondra García Miró a su pódcast 'La manada', idea planteada por su compañera Laura Spoya. Sin embargo, el conductor se sinceró sobre una posible visita de la modelo. “Te va a dejar en visto o te va a decir como ‘jajaja, estoy ocupada’”, comentó.

Alondra García Miró presume su exclusivo departamento en Lima

La modelo peruana continúa con la remodelación del departamento que adquirió en 2025, un proyecto que ella misma ha descrito como un sueño cumplido y un espacio clave para mantener su vínculo con su familia y amigos en Lima. A través de sus redes sociales, la exparticipante de 'Esto es guerra' compartió un breve recorrido por el inmueble en proceso de transformación.

En sus historias de Instagram, la influencer mostró algunos detalles del interior del departamento y acompañó el video con la frase: “Work in progress... Un pequeño tour de cómo está quedando”. Este proyecto contrasta con lo señalado en su momento por Magaly Medina, quien afirmó que su novio, el empresario español Francisco Alister, habría comprado una vivienda en Europa para ambos, aunque finalmente la modelo optó por consolidar su propio espacio en Perú.