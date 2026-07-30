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Paolo Guerrero sorprende a Ana Paula Consorte con romántico mensaje por su cumpleaños: "El amor de mi vida"

El delantero de Alianza Lima utilizó sus redes sociales para felicitar a Ana Paula Consorte por su cumpleaños con una tierna dedicatoria que acompañó a varias fotografías de ambos.

Paolo Guerrero sorprende a Ana Paula Consorte con romántico mensaje por su cumpleaños. Foto: Composición LR
Paolo Guerrero sorprende a Ana Paula Consorte con romántico mensaje por su cumpleaños. Foto: Composición LR
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Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte continúan disfrutando de su relación. En esta ocasión, el delantero de Alianza Lima recurrió a sus redes sociales para dedicarle un romántico mensaje a la modelo brasileña por su cumpleaños, el cual acompañó con una serie de fotografías en las que aparecen compartiendo viajes, momentos familiares y tiempo junto a sus hijos.

Paolo Guerrero dedica un tierno mensaje a Ana Paula Consorte por su cumpleaños

A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista publicó un carrusel con diversas imágenes junto a Ana Paula Consorte y lo acompañó con una emotiva dedicatoria dirigida a la madre de sus hijos, en la que expresó el amor que siente por ella y le deseó un feliz cumpleaños.

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Publicación de Paolo Guerrero. Captura: Instagram

Publicación de Paolo Guerrero. Captura: Instagram

"Hoy es el día, cumpleaños de mi maravillosa, de mi compañera de vida, del amor de mi vida. Que los cumplas feliz. Te amo más que ayer y menos que mañana", escribió el capitán histórico de la selección peruana.

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes aprovecharon la publicación para felicitar a la modelo brasileña y destacar el buen momento que atraviesa la pareja. Entre los comentarios también resaltó el de la influencer Galyna Tymchenko, quien le deseó un feliz cumpleaños a Ana Paula Consorte.

El mensaje estuvo acompañado por una recopilación de fotografías en las que la pareja aparece disfrutando de diversos viajes, celebraciones y momentos cotidianos junto a sus hijos, reflejando la etapa de estabilidad que viven actualmente.

Cabe recordar que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte retomaron su relación hace algunos meses, luego de atravesar una crisis sentimental que incluso llevó a la modelo brasileña a confirmar su separación. Desde entonces, ambos han vuelto a mostrarse juntos en distintos eventos públicos y familiares, además de compartir constantes muestras de cariño a través de sus redes sociales, donde dejan en evidencia que atraviesan una nueva etapa en su historia de amor.

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