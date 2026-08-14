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Flavia Laos rompe en llanto tras fuerte pelea con compañeras de reality chileno: “Es demasiado, me están diciendo de todo”

Flavia Laos ha enfrentado situaciones difíciles en '¿Volverías con tu ex? 2', donde ha sido víctima de bullying y agresiones físicas de otras participantes. La actriz peruana se mostró afectada en un reciente episodio.

Flavia Laos se quebró tras una fuerte pelea con Bárbara Muriel, expareja de Luis Mateucci. Fotos: captura/TikTok
Flavia Laos se quebró tras una fuerte pelea con Bárbara Muriel, expareja de Luis Mateucci. Fotos: captura/TikTok
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Flavia Laos no la ha pasado bien en '¿Volverías con tu ex? 2'. Desde que ingresó al reality chileno, la cantante y actriz peruana ha manifestado ser víctima de bullying, incluso de agresión física, por parte de otras participantes, con quienes ha protagonizado más de un enfrentamiento verbal. Pero su paciencia terminó y no pudo evitar el llanto.

En un reciente episodio de '¿Volverías con tu ex? 2', Flavia Laos se quebró tras una fuerte pelea con Bárbara Muriel, expareja de Luis Mateucci, quien se ha mostrado muy interesado en la peruana. “Es demasiado, me están diciendo de todo”, expresó la actriz, mientras que el argentino la consolaba.

PUEDES VER: Flavia Laos es agredida por Bárbara Muriel tras ataque de celos en reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2': "¡Me jaló el pelo!"

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Flavia Laos lloró en '¿Volverías con tu ex? 2'

El conflicto entre Flavia Laos y Bárbara Muriel se originó desde que Luis Mateucci y la peruana se han mostrado más unidos en el reality que se graba en la selva peruana. En un reciente episodio de '¿Volverías con tu ex? 2', la argentina le exigió a la ex de Austin Palao que no se meta en sus cosas. “No me conoces”, le advirtió.

Flavia Laos, quien días atrás fue agredida por Bárbara Muriel, no se quedó callada. “Tú me estás tratando mal. ¿Me estás amenazando?”, preguntó la peruana. “No me amenaces. Ven, haz lo que quieras, a ver si sigues acá”, exigió la peruana. “Me ha pisado la zapatilla y me han empujado en la ducha”, se quejó.

Tras el tenso cruce que generó que otras participantes se involucren, Laos terminó llorando. “Brother, es que es demasiado, me están diciendo de todo”, dijo con la voz quebrada. “De verdad te lo digo, es envidia, Flavia”, le aseguró Mateucci.

“Flavia es tan simpática, linda, y educada. Y todos se han fijado en ella por eso están todas celosas”, “Envidia pura”, “Flavia parece muñeca, la más bella y su manera de ser amorosa, no soportan” y “Flavia, fuerza, sigue adelante, te tienen envidia”; fueron algunos comentarios a favor de la peruana.

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