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La relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte volvió a ser tema de conversación tras su aparición pública en el avant premiere del circo de Topa. El evento, al que asistieron junto a sus pequeños hijos, marcó un nuevo capítulo en su historia, luego de numerosos comentarios sobre su separación y reconciliación.

En entrevista con la prensa, la modelo brasileña compartió cómo lograron superar las tensiones que atravesaron, dejando ver que la comunicación y la voluntad de conciliar fueron claves para mantener la unión familiar.

Ana Paula Consorte revela el secreto detrás de su reconciliación con Paolo Guerrero

“Estamos bien, como toda pareja siempre hay discusiones, pero ya todo está tranquilo. Cuando él puede, porque entrena mucho, me acompaña para pasar tiempo con los niños”, dijo Ana Paula a Trome, en referencia a que el futbolista busca espacios para compartir con sus hijos pese a las exigencias deportivas.

Consultada sobre si dejaron atrás sus diferencias, la influencer compartió con franqueza el sencillo pero determinante secreto sobre cómo lograron la reconciliación. “Sí, solucionamos las cosas conversando mucho. Ambos tenemos carácter fuerte, pero hay que conciliar. Es lo que toca”, admitió. La modelo reconoció que el temperamento de ambos influyó en la crisis, pero que el diálogo permitió superar los conflictos. Además, aseguró que su relación con ‘Doña Peta’, la madre del futbolista, marcha bien de igual manera.

La conversación también giró hacia el futuro de la pareja. Ana Paula confirmó que los planes de boda con el deportista continúan y que incluso tiene su aro de compromiso, aunque no hay una fecha definida por el momento. “Sí, hemos hablado de matrimonio, pero no tenemos fecha aún ni hemos avanzado con los planes para dar ese paso. Lo que tengo es mi anillo de compromiso”, afirmó, dejando en claro que la intención de sellar la relación con una boda sigue presente.