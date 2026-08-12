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El caso que enfrenta César Sánchez Chavesta denunciado por Naldy Saldaña por tocamientos indebidos y acoso, sumó nuevas declaraciones este miércoles 12 de agosto. El abogado del músico habló con 'América hoy' y defendió a su patrocinado, quien permanece en Lima mientras continúa el proceso correspondiente.

Durante su intervención, el letrado sostuvo que el caso debe analizarse considerando todos los elementos y no únicamente una parte de las imágenes difundidas. Asimismo, pidió que su patrocinado no fuera lapidado por el hecho, al que calificó como un error.

"Quieren satanizar a una persona por un error": abogado de César Sánchez lo defiende tras denuncia

El abogado también pidió cautela frente a los señalamientos públicos que se han realizado contra el exdirector musical de La Bella Luz. Según explicó, todavía no habría concluido el procedimiento y, por ello, consideró prematuro asumir una responsabilidad antes de conocer el resultado de las investigaciones.

"Están sentenciando a alguien sin siquiera haber terminado el proceso", manifestó durante su conversación con 'América hoy'. Además, cuestionó que se haya analizado únicamente una parte del material audiovisual relacionado con la denuncia de Naldy Saldaña y sostuvo que las imágenes deberían revisarse de manera completa para establecer el contexto de lo ocurrido.

La defensa de César Sánchez también respondió a los testimonios de otras exintegrantes de La Bella Luz que han señalado presuntos episodios de acoso. El abogado sostuvo que quienes aseguren haber sido víctimas deben acudir a las autoridades y presentar las pruebas correspondientes, en lugar de simplemente incorporarse públicamente a los cuestionamientos contra su representado.

"Quieren satanizar a una persona por un error, cualquier persona no está libre de nada. Es un cargamontón", afirmó el defensor, quien de esta manera rechazó lo que considera una acumulación de acusaciones contra el músico.

Abogado de César Sánchez espera que regrese a La Bella Luz

Otro de los puntos que llamó la atención durante la entrevista fue la postura del abogado respecto al futuro laboral de César Sánchez. Sostuvo que, si su patrocinado termina siendo declarado inocente, debería tener la posibilidad de recuperar su puesto como director musical de La Bella Luz.

Para sustentar su posición, comparó el proceso con una historia que debe llegar a un desenlace y señaló que espera que este no termine con su defendido privado de su libertad. También remarcó que Sánchez es un trabajador que obtiene sus ingresos de sus actividades musicales y que tiene una familia que mantener.

La defensa recordó, además, declaraciones anteriores de Óscar Custodio, quien habría señalado que el exdirector musical podría volver a La Bella Luz si finalmente el caso concluye favorablemente para él.