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La denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz generó una fuerte conmoción en el mundo de la cumbia peruana. La exintegrante de la agrupación señaló a César Sánchez Chavesta como el presunto responsable de tocamientos indebidos y aseguró que decidió hacer pública su historia luego de no encontrar el respaldo que esperaba dentro de la orquesta liderada por Óscar Custodio.

Las declaraciones de la cantante también despertaron el interés por conocer quién es el integrante histórico de La Bella Luz y primo del fundador de la agrupación. Según el testimonio de la cantante de 26 años, el músico ocupa un cargo de autoridad dentro de la orquesta y continuó formando parte del grupo pese a la denuncia. "Yo nunca me quise ir de la orquesta; por eso trabajé un mes más ahí, a pesar de todas las cosas que habían sucedido y de que no me sentía respaldada", afirmó la artista.

Director musical de La Bella Luz

¿Quién es César Sánchez Chavesta, el director musical de La Bella Luz?

César Sánchez Chavesta es el director musical y tecladista de La Bella Luz, agrupación de cumbia fundada en Chiclayo en 1994 por Óscar Custodio. Además de integrar la agrupación musical desde los inicios del grupo, mantiene un vínculo familiar con el fundador de la orquesta, ya que es su primo.

De acuerdo con la información difundida por el informe de 'Magaly TV, la firme', nació el 16 de noviembre de 1975 y actualmente tiene 50 años. A lo largo de los años ha sido una de las figuras visibles de la agrupación, participando en actividades institucionales y representando a la orquesta en diversos eventos.

Uno de esos momentos ocurrió en 2025, durante la presentación de los nuevos buses y camiones adquiridos por la agrupación en Monsefú. En aquella ceremonia, el dueño del grupo de cumbia le cedió la palabra para agradecer el crecimiento que atravesaba la orquesta. "Ante todo agradecerle a Dios por todas las cosas que nos está pasando en la orquesta La Bella Luz, con mi primo hermano Óscar Custodio Chavesta, Pilarcita Torres y mi sobrino Óscar Junior. Estamos yendo bien por el camino perfecto. A pesar de todas las maleteadas que nos dan, seguimos siempre adelante", expresó durante el evento.

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Durante ese mismo evento inaugural también estuvo presente Naldy Saldaña, quien en ese entonces continuaba formando parte de La Bella Luz y hoy denuncia a César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos, respaldando su acusación con imágenes de cámaras de seguridad.

En su discurso, el director musical dedicó unas palabras de reconocimiento a todos los integrantes del grupo por el crecimiento de la orquesta. "Todo esto es para podernos movilizar con toda la logística, tanto el bus como los camiones. Agradecer a todas las chicas, al marco musical, a los trompetas, al animador; todos son parte de esto y agradezco un fuerte aplauso para estas lindas adquisiciones de la orquesta", agregó.