Parte del ‘Pachanguero Tour 40 años’, el espectáculo de Grupo Niche ofreció un formato íntimo que brindó a los seguidores una conexión cercana con la música de la orquesta colombiana. Foto: difusión.

Parte del ‘Pachanguero Tour 40 años’, el espectáculo de Grupo Niche ofreció un formato íntimo que brindó a los seguidores una conexión cercana con la música de la orquesta colombiana. Foto: difusión.

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Grupo Niche llegó a Lima para ofrecer dos conciertos en el Gran Teatro Nacional, programados para el jueves 13 de agosto y viernes 14 de agosto. En su primer show, la agrupación colombiana conquistó al público limeño con una noche cargada de salsa y grandes clásicos. Asimismo, rindió homenaje a sus compatriotas afectados por el terremoto que azotó Colombia.

El ritmo y la historia de la salsa colombiana tomaron por asalto el Gran Teatro Nacional de Lima, la noche del trece de agosto. El Grupo Niche hizo vibrar al público limeño con una presentación de formato íntimo que consiguió un lleno total, permitiendo a sus seguidores disfrutar de cerca de una de las orquestas más importantes de la música tropical. Este viernes 14 de agosto, prometen repetir la experiencia con localidades totalmente agotadas.

Grupo Niche se solidariza con sus hermanos de Colombia

Uno de los momentos más emotivos del concierto del Grupo Niche en Lima llegó cuando los integrantes de la agrupación decidieron hacer una pausa en el espectáculo para rendir homenaje a sus compatriotas afectados por el terremoto que azotó Colombia, el 10 de agosto. Los músicos invitaron al público a guardar un minuto de silencio como muestra de solidaridad y respeto hacia las víctimas y sus familias.

El gesto fue recibido con profundo respeto por los asistentes, quienes acompañaron en silencio este momento especial. De esta manera, el Grupo Niche no solo llevó su música al escenario, sino que también convirtió su presentación en una oportunidad para expresar su solidaridad con Colombia en un momento de dolor.

Grupo Niche tiene dos conciertos programados en el Gran Teatro Nacional, el 13 y 14 de agosto. Foto: difusión.

Cabe indicar que esta presentación forma parte del 'Pachanguero Tour 40 años', gira con la que la agrupación celebra las cuatro décadas de uno de sus temas más emblemáticos, 'Cali Pachanguero'. El espectáculo fue concebido especialmente para un aforo reducido, buscando generar una conexión más cercana entre los músicos y sus seguidores.

Grupo Niche hizo bailar a los peruanos

Durante el concierto en el Gran Teatro Nacional, el público disfrutó de algunos de los grandes éxitos que han convertido al Grupo Niche en uno de los máximos referentes de la salsa colombiana. Temas como 'Sin sentimiento', 'Cali Pachanguero', 'Una aventura', 'Gotas de lluvia', 'Eres' y 'Buenaventura y Caney' fueron parte de una noche que combinó nostalgia, celebración y mucho sabor.

La respuesta del público peruano fue contundente. La primera función agotó completamente sus localidades y la enorme demanda llevó a habilitar una segunda fecha en el Gran Teatro Nacional. El Grupo Niche vuelve a presentarse este viernes 14 de agosto ante el público peruano, en una segunda función que también llega con localidades totalmente agotadas.