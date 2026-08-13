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Óscar Junior rompe su silencio en la Depincri sobre presuntas burlas a Naldy Saldaña en concierto de La Bella Luz: "Lo niego"

Óscar Junior, heredero de La Bella Luz, llegó a la Depincri para declarar sobre la denuncia contra su tío. Frente a la prensa, afrontó las acusaciones sobre las supuestas burlas hacia Naldy Saldaña.

Óscar Junior declaró ante la Policía sobre la denuncia de Naldy Saldaña el 13 de agosto.
Óscar Junior declaró ante la Policía sobre la denuncia de Naldy Saldaña el 13 de agosto. | Foto: composición LR/ATV/CamyTVPeru
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El arribo de Óscar Junior —hijo del empresario Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, y actual líder de la agrupación de cumbia— a la sede de la Depincri de San Juan de Lurigancho desató inmediatas reacciones en redes sociales. El joven acudió a la dependencia policial para declarar sobre la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra su tío, el exdirector musical César Sánchez Chavesta, en el marco de las investigaciones que conduce la Fiscalía.

A las puertas de la unidad, el popular ‘Senderito’ fue interceptado por la prensa y respondió dos preguntas que mantienen en vilo a la opinión pública. La primera giró en torno al paradero del denunciado, quien continúa como no habido; la segunda abordó la polémica luego de que integrantes del conjunto fueran acusadas de dirigir burlas hacia su excompañera durante un reciente concierto en Tarapoto.

PUEDES VER: Óscar Junior llega a la Depincri y se pronuncia sobre denuncia contra su tío César Sánchez: "Tiene que cooperar"

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Óscar Junior rompe su silencio sobre presuntas burlas de La Bella Luz hacia Naldy Saldaña

El concierto de La Bella Luz en Tarapoto, realizado por el aniversario de la ciudad, marcó el retorno del grupo a los escenarios tras la denuncia de Naldy Saldaña. El evento, celebrado apenas un día después de la conferencia de prensa en la que ofrecieron su versión de los hechos, despertó entusiasmo entre sus seguidores, aunque también generó críticas por la situación que atraviesa la agrupación y por escenas en vivo que no pasaron inadvertidas.

Una de ellas tuvo como protagonistas a Analy Dávila y Fernanda Urbina. Muchos asistentes asociaron su actuación con las imágenes del presunto acoso sufrido por Saldaña y lo interpretaron como un intento de ridiculizarla. El episodio en el escenario provocó rechazo inmediato en redes sociales, aunque ambas señaladas negaron esa versión y expresaron su rechazo a las acusaciones.

En ese contexto, ‘Senderito’ decidió pronunciarse sobre la polémica. Al escuchar de la prensa que los gestos de sus compañeras sí parecían burlas, el heredero de La Bella Luz descartó tajantemente tal acusación. “Lo niego”, declaró con firmeza antes de ingresar a la Depincri para declarar sobre la denuncia contra su tío, César Sánchez Chavesta.

Respecto al paradero del denunciado, Óscar Junior aseguró no tener información y exhortó a su familiar a ponerse a disposición de las autoridades. "Tiene que cooperar", sentenció.

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