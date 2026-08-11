Tensión en La Bella Luz: representante legal se descompensa durante inspección de Sunafil tras denuncia de Naldy Saldaña

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Tras la denuncia de Naldy Saldaña por tocamientos indebidos por parte de César Chávez, director de La Bella Luz, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo junto a Sunafil acudieron al local señalado para evaluar las condiciones laborales. La visita, sin embargo, fue interrumpida por un incidente inesperado relacionado con el representante legal de la banda, Óscar Custodio. ¿Qué ocurrió?

Abogado de La Bella Luz sufre descompensación en medio de inspección del MTPE y Sunafil tras denuncia de Naldy Saldaña

Después de la denuncia de Naldy Saldaña, el Ministerio de Trabajo y Sunafil arrancaron operativos en los lugares vinculados al grupo 'La Bella Luz' para investigar las condiciones laborales.

El equipo de inspección inició sus labores el sábado ocho de agosto en una propiedad situada en San Juan de Lurigancho, indicada en la denuncia de Saldaña. Allá, los inspectores realizaron sus verificaciones.

Abogado de ‘La Bella Luz’ sufre descompensación durante inspección del MTPE y Sunafil tras denuncia de Naldy Saldaña

Durante la supervisión, se confirmó que el sitio era usado como sala de ensayo de la banda musical.

Posteriormente, los inspectores se dirigieron a la dirección fiscal de la Empresa Musical Internacional La Bella Luz, en Comas, donde también recopilaron información sobre los contactos relacionados con la empresa.

En ese instante, el proceso tuvo que detenerse debido a que el abogado de la orquesta sufrió una descompensación, obligando a su traslado urgente a una clínica. Este imprevisto impidió que la inspección culminara normalmente.

Ante el imprevisto, se decidió retomar las acciones inspectivas el lunes 10 de agosto al mediodía para continuar con las tareas pendientes.

Esta situación colocó en el foco las condiciones laborales del grupo musical, y Kevin Céspedes, exintegrante, reveló que su exjefe, Óscar Custodio, no firmó contratos laborales, ni entregó recibos de pago o seguros de vida a sus músicos, lo que podría acarrear graves consecuencias legales.

"Trabajábamos allí, sin contratos. Tampoco ofrecían recibo de pago con RUC. Me pagaban por transferencia o efectivo semanalmente. Lo peor fue que cuando me fui, le dije que no tenía contrato, así que podía retirarme sin problemas. Él respondió que nunca me ofreció uno. Viajábamos sin seguro, sin garantías, podía pasar cualquier cosa", comentó a Show Pe.



