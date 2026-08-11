Es falso que el Monumento a la Resistencia de Cali haya sido destruido por el terremoto en Colombia: la imagen fue creada con IA

LO FALSO:

En redes sociales circula una imagen que muestra al Monumento a la Resistencia de Cali destruido tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia.

LO VERDADERO:

El análisis de la imagen identificó inconsistencias visuales y herramientas especializadas determinaron que presenta características compatibles con contenido generado mediante inteligencia artificial.

Un video registrado después del sismo muestra que el Monumento a la Resistencia de Cali permanece en pie y sin los daños que aparecen en la imagen difundida.

En redes sociales se ha difundido una imagen que muestra el Monumento a la Resistencia de Cali en ruinas, como si hubiera sido destruido por el terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia el 10 de agosto. La imagen ha sido compartida como si mostrara el estado actual del monumento tras el sismo.

Viral en redes sociales. Foto: Facebook

¿Qué es el Monumento a la Resistencia?

El Monumento a la Resistencia es una estructura ubicada en Cali, Colombia, construida durante las protestas del paro nacional de 2021. Se convirtió en un símbolo de las movilizaciones y representa la resistencia de los manifestantes que participaron en las jornadas de protesta.

Monumento a la Resistencia. Foto: Instagram

Hallazgos de la verificación

La imagen presenta diversas inconsistencias visuales que permiten cuestionar su autenticidad. Por ejemplo, la posición y forma de los dedos de las manos no coinciden con las características de la estructura original del monumento. Además, el cartel ubicado detrás de la escultura presenta un texto diferente al que aparece en fotografías reales del lugar. Estas diferencias se suman a otros detalles de la estructura y su entorno que no coinciden con registros auténticos del lugar.

La posición de los dedos no es congruente. Fotos: Facebook / Instagram. Composición: LR

En el cartel se lee "sntencia" cuando debería decir "Resistencia". Foto: Facebook

A partir de estos indicios, se realizó un análisis con herramientas especializadas en la detección de contenido generado por inteligencia artificial. TruthScan determinó una probabilidad del 96% de que la imagen haya sido generada mediante IA, mientras que Sightengine arrojó un resultado del 99%. Ambos resultados son compatibles con la hipótesis de que la imagen fue creada mediante inteligencia artificial.

Análisis de la imagen viralizada con TruthScan. Foto: TruthScan

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Además, un video publicado en Facebook muestra el estado del Monumento a la Resistencia de Cali después del sismo. En el registro, una persona señala: "7:46 acaba de temblar", "vinimos a ver la mano" y "gracias a Dios la mano está completa", mientras muestra la estructura en pie y sin los daños que aparecen en la imagen difundida.

Captura del video difundido en Facebook luego del sismo. Foto: Facebook

Conclusión

En redes sociales circuló una imagen que mostraba al Monumento a la Resistencia de Cali destruido tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia. Sin embargo, el análisis de la imagen permitió identificar diversas inconsistencias visuales, mientras que herramientas especializadas determinaron una alta probabilidad de que fue generada mediante inteligencia artificial. Además, un video registrado después del sismo muestra que la estructura permanece en pie y sin los daños que aparecen en la imagen difundida. Por tanto, la imagen fue creada con IA y difundida como si mostrara el estado real del monumento tras el terremoto.